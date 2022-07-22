中國芯片在美國制裁下取得突破　中芯國際7nm工藝將制造技術提升兩代

行業觀察者TechInsights周二在一篇博文中寫道，總部位於上海的半導體制造商自去年7月起已開始付運7納米技術制造的比特幣挖礦半導體芯片。TechInsights對該芯片進行了逆向工程，指出「最初的圖像表明它是台積電7納米工藝技術的近似副本」，這是在台灣台積電過去兩次起訴中芯國際抄襲其技術之後的一個發現。這技術遠遠超越中芯國際公布的14nm技術。自2020年底以來，美國禁止未經許可向中國公司出售可用於制造10納米及以上半導體的設備。

美國出口管制未成效

外媒引述一位熟悉事態發展的人士證實了該報道。這次技術突破，令人再次質疑美國的出口管制，能否有效挫敗中國在培育世界級芯片產業和減少對外國技術依賴的質疑。與此同時，美國有議員亦敦促華盛頓堵住針對中國的限制措施中的漏洞，並確保中國不向俄羅斯提供關鍵技術。

外媒報道，美國的出口限制有效地破壞華為的智能手機業務，切斷華為最前沿競爭的工具，但華為亦正培養其內部芯片制造的能力。

此前，中芯國際曾表示其核心技術為14納米，比7納米落後兩代，也又落後於台積電（TSMC）和三星電子（Samsung）公司目前提供的最先進技術大約四年。中芯國際在與客戶當年的財報電話會議上表示，其早在2020年就會採用比14nm更先進的技術。

總部位於中國、在報道中被指是中芯客戶的MinerVa Semiconductor Corp.在其網站上展示了一款7nm芯片，並稱量產於2021年7月開始，但沒有具體說明制造商。中芯國際和MinerVa的代表沒有立即回應。