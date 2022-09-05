中國花生產量料大減三成 有花生收成有殼無仁

極端天氣嚴重影響內地農作物的收成，據報內地花生出現乾癟以及有殼無仁的現象，主要由於在關鍵的種植期及生長期，種植地區出現乾旱後接連暴雨所致。彭博社引述華泰期貨的分析師Jiang Ying估計，本季中國的整體花生產量將下降20%至30%。
彭博社報道，中國是全球最大的花生種植國家，佔全球花生產量36%，其次的印度則佔13%。如果中國的花生產量大幅下降，可能會進一步推高全球油籽的價格。這也將打擊北京在油籽方面自給自足的目標。根據中國政府的五年計劃，目標是到2025年生產超過1,900萬噸的花生。現在，這個目標看起來充滿不確定性。
中國計劃2025年花生產量目標1900萬噸
花生是世界上第四大油籽作物，一般來說，它能抵抗乾旱。不過豆科植物需要鈣質才能生長，如果地面過於乾燥或被水淹，就會造成鈣的流失，使植物的根部難以吸收足夠的鈣，就會出現有殼無仁的結果。
在關鍵的收穫期，極端天氣攪亂了中國的農產品市場，花生成為最新的受害品。四川遭受了60年來最嚴重的乾旱，中部和西南部省份遇極端高温，而洪水則在東北部地區肆虐。
即使在受到惡劣天氣影響前，中國的花生產量也難以達標，花生價格低，亦令許多農民轉向種植玉米和蔬菜等其它作物，以尋求更好的利潤和更容易的工作。至於那些堅持種植花生的農民發現，當4月和5月發生乾旱時，土地太乾了，難以播種。雙重打擊下，部分主產區花生種植面積銳減30%以上。
作物最終播種後，山東和東北部分地區降雨過多，在收穫前夕淹沒了花生田。國金期貨高級分析師相信，農夫會善價而沽，不會低價出售收成。