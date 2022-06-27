外電引述知情人士透露，中國計劃將在岸外匯市場交易時間延長至北京時間次日凌晨3點，這將能夠完整覆蓋倫敦交易時段，以及大部分紐約交易時段，有助於更好滿足歐美地區的人民幣交易需求。知情人士表示，監管層近期已通知部分國內做市商銀行，為延長交易時段做相應準備工作。他們並稱，按照目前計劃，交易結束時間將自晚上11時30分延長至次日凌晨3點，但目前尚未接到何時開始實施的通知。

目前在岸外匯市場每天自北京時間上午9時30分開始運行，2016年初開始啟動夜盤交易，系統運行時間自下午4時30分延長至晚上11時30分，這也是人民幣加入特別提款權（SDR）的技術準備的一部分。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh向彭博社表示，由於部分參與者能夠在境內外同時交易人民幣匯率，他們可以利用任何差價擴闊的機會交易獲利，會使得差價趨於收窄。

法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊則認為，延長人民幣交易時間將有助於滿足全球範圍內對人民幣外匯交易日益成長的需求，尤其是全球央行和主權投資者，可能在意持有中國資產的多元化收益，其中一些主權投資者可能來自拉丁美洲。

根據中國外匯交易中心的數據，截至2022年5月底，銀行間人民幣外匯市場共有境外央行類機構55家、境外參加行59家和境外人民幣清算行22家；5月時境外機構在銀行間人民幣外匯市場總計成交1,014.8億美元，佔市場總成交量的2.66%。