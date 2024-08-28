中國財險少賺8.7% 中期息0.208元人幣

中國財險(2328)公布截至6月30日止未經審核業績，淨利潤184.91億元(人民幣，下同)，同比減少8.7%，建議派發每股中期息0.208元。

期內原保險保費收入為3119.96億元，同比增長3.7%;保險服務收入2358.41億元，同比增長5.1%;承保利潤89.99億元，同比跌5%。

公告稱，保險服務收入的增加主要源於機動車輛險、意外傷害及健康險、責任險等業務規模的增長。期內綜合賠付率70.1%，同比上升1.2個百分點;綜合費用率26.1%，同比下降0.8個百分點;綜合成本率96.2%，同比上升0.4個百分點。

截至 2024年6月末，公司承保個人客户超1.2億人，團體客户達439.1萬個，分別較年初增長1.4% 和3.8%;高新技術企業和專精特新企業覆蓋率分別提升至23.7%和32.3%;農業保險服務 4,179萬戶次農户，三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險覆蓋面擴大至30個省(自治區、直轄市);社保業務服務7.6億人次，長期護理保險國家試點項目參與率65.3%;地方性巨災保險覆蓋範圍拓展至17個省93個地市，保障人口3.5億人，較年初增加0.8億人。