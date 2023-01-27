中國躍升為世界第二大汽車出口國

根據中國汽車工業協會發布，由於中國企業競爭力增強且外地供應不足，中國2022年汽車出口達到311萬架，大幅增長54%，超越德國的265萬架躍居全球第二大汽車出口國，僅次於日本。

日本在2022年首11個月的汽車出口量已達320萬架，雖然保持世界第一的位置，但是全球性晶片短缺和疫情導致零組件長期採購困難，日本車製造商不得不減產，單計上半年出口已下跌14%，而於2022年第四季，中國汽車出口數量已超越日本。

有分析指出，中國汽車產業鏈相對完備，在晶片供應短缺導致全球車企面臨壓力下逐步建立起競爭優勢，中國國產品牌在新能源、智慧化領域的進階，以及產品力和品牌形象的進一步鞏固，有利於銷往更多國家和地區。

2022 年第四季中國出口數量超日本

據中汽協的數據，中國2022年汽車出口最多的國家依序為墨西哥、智利、沙烏地阿拉伯、比利時、澳洲與英國。

中國2022年汽車出口前三強依序是上海汽車、奇瑞汽車與特斯拉中國（Tesla）；最熱銷則是上汽旗下品牌MG。

據上汽集團發布，2022年銷售整車530萬架，連續17年保持中國國內第一。另外，上汽外銷超過101萬架，年增45.9%，連續7年蟬聯車企榜首，主要是靠2007年收購的英國經典跑車品牌MG。

中國自主品牌奇瑞汽車，2022年銷量首度突破百萬，其中逾三分之一的45萬架外銷多國，較2021翻倍。這家外銷佔比最高的中國車企。奇瑞目前在南美洲站穩市場，銷量較好的是巴西，月銷3,000架左右，其次是俄羅斯、智利的2,000架和1,500架。

特斯拉上海超級工廠2022年交付超過71萬架，年增48%，其中44萬架內銷，27萬架外銷，自製率高達95%。