中國金融｜內地擴金融開放　擬准許證券業金融機構在港開展直接融資

人行等五部門發布《金融支持橫琴粵澳深度合作區和前海深港現代服務業合作區建設意見》，當中提及允許證券業金融機構在香港開展直接融資。

擴金融開放

《意見》中指出，於2025年建立健全以金融業擴大開放、人民幣國際化為重點的政策體系和管理體制，基本實現與香港金融市場高水平互聯互通，金融風險監測、防範和化解體系更加完善，金融對粵港澳大灣區發展的支撐作用日益彰顯。

准許證券業金融機構在港開展直接融資

《意見》又允許證券業金融機構在香港開展直接融資。允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外上市等跨境融資方式補充資本金；支持前海合作區內企業依法利用香港(開放式基金型公司或有限合夥基金等)平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信託基金將優質地產及基礎設施項目在香港上市及進行融資。

內銀可共享其香港母行的某一香港居民信用狀況

為便利香港居民開立內地銀行賬戶，《意見》提到要擴大香港居民代理見證開立內地個人II類、III類銀行賬戶試點銀行範圍，及香港居民信用融資，故在徵得香港居民同意的情況下，允許前海合作區內符合條件的港資商業銀行依法共享其香港母行掌握的同一香港居民信用狀況，為香港居民在前海合作區生活和就業提供信貸等金融服務。便利香港企業跨境投融資。