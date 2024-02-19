中國銀行前董事長劉連舸遭起訴　央視：涉受賄及違法發放貸款

央視：涉受賄及違法發放貸款

央視報道，濟南市人民檢察院，已向濟南市中級人民法院提起公訴，目前檢察機關在審查起訴階段，依法告知劉連舸享有的訴訟權利，並訊問劉連舸，並聽取辯護人意見。

報道又述檢察機關起訴指控，指劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副​​書記、副董事長、行長，中國銀行黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上的便利性，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。