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財經
2024-02-19 15:26:00

中國銀行前董事長劉連舸遭起訴　央視：涉受賄及違法發放貸款

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中國銀行前董事長劉連舸遭起訴　央視：涉受賄及違法發放貸款

中國銀行前董事長劉連舸遭起訴　央視：涉受賄及違法發放貸款

內地《中央電視台》報道，周一（19日）從最高人民檢察院獲悉，中國銀行前黨委書記、前董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家有限公司監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。

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央視：涉受賄及違法發放貸款

央視報道，濟南市人民檢察院，已向濟南市中級人民法院提起公訴，目前檢察機關在審查起訴階段，依法告知劉連舸享有的訴訟權利，並訊問劉連舸，並聽取辯護人意見。

報道又述檢察機關起訴指控，指劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副​​書記、副董事長、行長，中國銀行黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上的便利性，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。

指控又表示，劉連舸違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，且造成特別重大損失，依法應以收賄罪、違法發放貸款罪追究其刑事責任。

去年10月，中紀委曾指劉連舸嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，指劉連舸嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，決定給予劉連舸開除黨籍處分；按規定取消其享有的待遇；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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中國銀行黨委亦曾召開會議，表示堅決擁護黨中央對劉連舸的處分決定，並堅定不移深入推進全面從嚴治黨全面從嚴治行。

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