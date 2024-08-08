中國鐵塔上半年多賺一成 首派中期息 暫未有「回A」計劃

中國鐵塔(788)公布，截至今年6月底止，中期純利53.3億元(人民幣，下同)(約57.88億港元)，按年升10.1%。營業額482.47億元，按年多3.8%。每股盈利3.05分，派發中期股息1.09分，去年同期不派息，為該股首次派息中期股息。該股周三(7日)收市報0.96港元，升3.2%或0.03港元，成交金額3.49億港元。

中國鐵塔期內EBITDA達到330.45億元，按年增長3.2%。塔類站均租戶數從2023年底的1.79提升到1.80。

執行董事兼董事長張志勇於業績會上指，是次首度派發中期股息，是希望股東能夠更早獲得現金回報。被問及會否恆常化，他未有正面回應，表示董事會考慮現金流水平、資本投入、經營狀況等因素而決定派發股息，集團承諾今年全年以現金方式分配的股息不低於可供分配利潤的75%，即意味最少維持去年的派息比率。