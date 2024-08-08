中國鐵塔上半年多賺一成 首派中期息 暫未有「回A」計劃

中國鐵塔(788)公布，截至今年6月底止，中期純利53.3億元(人民幣，下同)(約57.88億港元)，按年升10.1%。營業額482.47億元，按年多3.8%。每股盈利3.05分，派發中期股息1.09分，去年同期不派息，為該股首次派息中期股息。該股周三(7日)收市報0.96港元，升3.2%或0.03港元，成交金額3.49億港元。
中國鐵塔期內EBITDA達到330.45億元，按年增長3.2%。塔類站均租戶數從2023年底的1.79提升到1.80。
執行董事兼董事長張志勇於業績會上指，是次首度派發中期股息，是希望股東能夠更早獲得現金回報。被問及會否恆常化，他未有正面回應，表示董事會考慮現金流水平、資本投入、經營狀況等因素而決定派發股息，集團承諾今年全年以現金方式分配的股息不低於可供分配利潤的75%，即意味最少維持去年的派息比率。
張志勇指，集團現階段暫時未有回歸A股上市計劃，但會一直持續進行評估，研究不同方案令集團可維持增長，稱若有最新部署會按監管規定適時公布。
資本開支增逾7% 現金流顯著改善
中國鐵塔上半年按照與業務發展和能力建設適配的要求，加快資本開支投放進度。期內資本開支137.29億元，按年增長7.1%。張志勇表示，今年上半年回款速度加快，集團現金流有顯著改善，實現經營活動現金流量淨額328.3億元，按年增加212.75億元。自由現金流達191.01億元，按年增加203.68億元。
截至今年6月30日，公司總資產達3,167.47億元，帶息負債為859.85億元，淨債務槓桿率為29.4%，較去年年底下降2個百分點。