中國鐵塔獲三大電訊商租用合約 股價半日最多升近21%

中國鐵塔（788）公布，已獲准與中移動（941）、中國聯通（762）和中國電信（728）延續服務規架5年，向三大中資電訊公司提供通信鐵塔租賃等相關服務，中國鐵塔今早急升，最多上升20.7%，高見0.99元，半日收市仍升13.4%，報0.93元，創近三個月新高，半日成交7.47元。

中國鐵塔公告指出，與三大中資電訊商之原商務定價協議將於2022年12月31日屆滿，董事會批准公司與各通信運營商股東訂立2022年服務框架協議，自2023年1月1日起至2027年12月31日止為期五年。服務框架協議尚待簽定。根據公告，新協議較對上版本有若刊修訂，包括向2023年1月1日前訂立的現有訂單的塔類產品基準價格提供2.4%優惠。

中移動與中國鐵塔2023年度日常關聯交易預計上限金額1,000億元（人民幣，下同），佔中移動最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上，且超過3,000萬元。中電信與中國鐵塔2023年度關聯交易，預計年度上限為710億元，佔中電信最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上，且超過3,000萬元。至於中國聯通表示，中國鐵塔租賃確認之使用權資產之價值約355億元。

中移動、聯通和中電信均是公司的主要股東，分別持有公司股本約27.93%、約20.65%和約20.5%。