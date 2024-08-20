中國電信半年盈利增8% 中期派息多17%

集團期內移動通信服務收入1,052億元，增長3.6%，其中移動增值及應用收入達181億元，漲17.1%；固網及智慧家庭服務收入640億元，漲3.2%，其中，智慧家庭業務收入107億元，升14.4%；產業數字化收入737億元，多7.2%，天翼雲收入達552億元，增20.4%。

移動用戶 4.17 億戶

期內移動用戶數淨增908萬戶，用戶規模4.17億戶，移動用戶ARPU46.3元；寬帶用戶數淨增319萬戶，達1.93億戶，寬帶綜合ARPU錄48.3元。

中電信指，目前公司正處高質量發展關鍵節點，將以回A三年為新起點，把握新機遇新藍海，加快培育新動能新優勢，持續深入實施雲改數轉戰略，全面推進高質量發展，打造綠色安全的綜合智能信息產品和應用，強化企業科技創新主體地位，持續增強自主創新能力，加強關鍵核心技術攻關，加速科技成果轉化應用，以高水平安全保障企業發展行穩致遠，努力提升企業價值，積極回饋廣大股東，奮力譜寫中國式現代化電信篇章。