熱門搜尋:
消委會 Chiikawa 宇多田光 自助餐優惠 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-20 18:14:04

中國電信半年盈利增8% 中期派息多17%

分享：
中國電信半年盈利增8% 中期派息多17%

中國電信上半年移動通信服務收入1,052億元人民幣，增長3.6%。(資料圖片)

adblk5

中國電信(728)公布6月底止半年純利218.12億元(人民幣，下同)，按年多8.2%；經營收入2,680.11億元，升2.8%EBITDA768億元，升4.7%；稅前利潤282.39億元，升7.9%；每股盈利0.24元；每股股息0.1671元或0.182289港元，多16.7%，派息比率70%

股息率近6

中電信今日收報4.57港元，無升跌。連同去年末期派息計，股息率近6厘。

集團期內移動通信服務收入1,052億元，增長3.6%，其中移動增值及應用收入達181億元，漲17.1%；固網及智慧家庭服務收入640億元，漲3.2%，其中，智慧家庭業務收入107億元，升14.4%；產業數字化收入737億元，多7.2%，天翼雲收入達552億元，增20.4%

adblk6

移動用戶4.17億戶

期內移動用戶數淨增908萬戶，用戶規模4.17億戶，移動用戶ARPU46.3元；寬帶用戶數淨增319萬戶，達1.93億戶，寬帶綜合ARPU48.3元。

中電信指，目前公司正處高質量發展關鍵節點，將以回A三年為新起點，把握新機遇新藍海，加快培育新動能新優勢，持續深入實施雲改數轉戰略，全面推進高質量發展，打造綠色安全的綜合智能信息產品和應用，強化企業科技創新主體地位，持續增強自主創新能力，加強關鍵核心技術攻關，加速科技成果轉化應用，以高水平安全保障企業發展行穩致遠，努力提升企業價值，積極回饋廣大股東，奮力譜寫中國式現代化電信篇章。

富途資產配置分享會 體驗立即開戶優惠和填寫報名表格⬇️⬇️立即報名⬇️⬇️

 