中國養老基金關閉激增因股市疲弱，逾半基金資產不足2億人民幣。

近年中國股市疲弱，令國內越來越多的退休養老基金，因未能吸引足夠的投資者而關閉，逾半基金資產更不足2億人民幣。這對彌補人口老齡化資金缺口的「退休金改革」構成打擊。

有 中國養老基金 推出3年跌22%

《彭博》報道，有7隻中國養老基金，包括保誠集團（Prudential）和景順（Invesco）在當地合資企業營運的基金，今年因未達到規定的資產門檻而關閉，單計今年的清盤基金，就佔6年前「退休金改革」開始以來的近半。

而中信保誠基金管理（CITIC）7月稍早，便終止一隻規模為5,300萬元人民幣的基金，該基金自三年前推出以來已下跌22%。