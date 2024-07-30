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財經
2024-07-30 12:20:00

中國養老基金關閉激增因股市疲弱　逾半基金資產不足2億人民幣

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中國養老基金關閉激增因股市疲弱，逾半基金資產不足2億人民幣。

中國養老基金關閉激增因股市疲弱，逾半基金資產不足2億人民幣。

近年中國股市疲弱，令國內越來越多的退休養老基金，因未能吸引足夠的投資者而關閉，逾半基金資產更不足2億人民幣。這對彌補人口老齡化資金缺口的「退休金改革」構成打擊。

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中國養老基金推出3年跌22%

《彭博》報道，有7隻中國養老基金，包括保誠集團（Prudential）和景順（Invesco）在當地合資企業營運的基金，今年因未達到規定的資產門檻而關閉，單計今年的清盤基金，就佔6年前「退休金改革」開始以來的近半。

而中信保誠基金管理（CITIC）7月稍早，便終止一隻規模為5,300萬元人民幣的基金，該基金自三年前推出以來已下跌22%。

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上海證券分析師孫桂平表示，隨著養老基金市場面臨瓶頸情況，基金公司沒有投入足夠的資源來持續運營，儘管長期前景強勁，但短期內積累龐大資產卻很困難。

290隻養老基金逾半低於2億人民幣

報道引Wind數據顯示，截至3月31日，約290隻養老基金中，超過一半資產低於2億元人民幣，這是營運3年後的最低資產要求；同時，回報疲弱也是問題。根據《21世紀經濟報道》，自成立以來至今年5月31日，佔多數有目標日期的基金，其平均每年虧損3%。

景順長城拒絕置評；持有中信保誠49%股份的保誠亦沒有立即回覆置評。

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中國於2022年實施個人養老金制度，以彌補中國公共養老金體系的預期缺口。據計劃，客戶每年可在賬戶中存入1.2萬元人民幣，並可抵扣個人稅，類似美國的個人退休帳戶 (IRA)。