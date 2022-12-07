中國11月進出口遜預期 11月稀土出口跌至兩年低位

中國海關公布，以美元計，11月出口按年下降8.7%，進口下降10.6%；以人民幣計價，11月出口按年增長0.9%，進口下降1.1%，數據均均遜市場預期。11月貿易順差698.4億美元。

今年首11月，貿易順差擴大39%至8,020.4億美元，以人民幣計價貿易順差更擴大42.8%至5.34萬億元人民幣。其中，對東盟、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口錄得增長。東盟為中國第一大貿易夥伴，貿易總值為5.89萬億元（人民幣，下同），增長15.5%；歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為5.17萬億元，增長7%；美國為第三大貿易夥伴，貿易總值為4.62萬億元，增長4.8%。中國對美貿易順差2.48萬億元，擴大7.6%。

今年首11個月中美貿易順差擴大7.6%

另外，《路透社》引述海關總署數據顯示，11月份中國稀土出口按年下降39.3%，降至兩年低位，其他17種礦物的出口量為2,949.60噸，亦低於去年11月的4,859.20噸。1至11月，中國出口礦產44,421噸，按年跌0.9%。

稀土被稱為是「21世紀的科技金屬」，其用途相當廣泛，除了日常生活用品及一般工業產品外，亦會用於特殊領域，如航天太空零件、電子、雷射、核能工業、半導體、超導體等，是高科技產業中不可或缺的添加劑，是高科技產業關鍵原料。