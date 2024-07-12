中國6月美元計出口升8.6%勝預期，進口轉跌2.3%。

以人民幣計價，進出口總值21.17萬億元，按年增長6.1%。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%；貿易順差3.09萬億元，擴大12%。

海關總署：貿易規模再創新高

海關總署表示，上半年，中國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元（人民幣，下同），貿易規模再創新高，季度走勢持續向好；進出口增速逐季加快，第二季增長7.4%，較第一季和去年第四季分別高2.5個和5.7個百分點，外貿向好勢頭得到進一步鞏固。

上半年，東盟為中國第一大交易夥伴，對東盟貿易總值為3.36萬億元，按年增長10.5%；對第二大交易夥伴歐盟的貿易總值為2.72萬億元，按年跌0.7%；第三大交易夥伴美國的貿易總值為2.29萬億元，增長2.9%，其中對美國出口增長4.7%，進口跌2%；對美貿易順差1.14萬億元，擴大8.4%。