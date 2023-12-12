中基長壽日間醫療中心被釘牌，澄清「沒有員工知悉X光機存在」股價跌逾3%。

日前衞生署公布，撤銷中基長壽（767）位於銅鑼灣的日間醫療中心牌照，指該署進行例行巡查期間，發現該中心違反守則，包括管有及涉嫌使用無牌X光機等。周二（12日）中基長壽於聯交所發澄清公告，指出「該中心任何員工在有關時間內亦不知悉X光機的存在」，以及「從未購買無牌X光機」。而中基長壽過往曾被聯交所質疑「無足夠業務營運維持上市」。

中基長壽澄清「沒有員工知悉X光機存在」

衛生署指，日間中心所涉及的無牌X光機，主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響，現已封存該無牌X光機；又指涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品。

中基長壽發表聲明及澄清，指初步內部調查的結果及公司的立場，為中心從未購買無牌X光機，且任何人等並無於該中心向任何病人使用無牌X光機，中心任何員工在有關時間內亦不知悉X光機的存在；該中心並無向病人處方未經註冊的注射品或向病人施用未經註冊的注射品。