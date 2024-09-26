中央傳向內銀注資萬億人幣 至少10內房爆升逾兩成

《彭博》引述消息人士指，中央正考慮向國有銀行注資1萬億元人民幣，以為內地經濟發展提供支持，為2008年金融海嘯後首次向國有銀行注資，而資金則來自發行特別國債，惟細節仍未敲定，並且可能會有變化。

內地周二出重拳救市，當中包括降低存量房貸利率，平均降幅0.5個百分點，並統一房貸最低首付比例，由25%下調至15%。報道指，即使內地六大國有銀行的資本水平遠遠超過要求，惟工商銀行(1398)及中國銀行(3988)等仍面臨利潤率創新低、利潤下降及壞帳上升等困局，內銀業目前仍急於補充資金。

增加六大銀行核心一級資本

國家金融監督管理總局局長李雲澤周二在北京公開場合表示，當局將會採取行動增加六大銀行的核心一級資本，但未有提供細節。中國的六大銀行包括工商銀行、建設銀行(939)、中國銀行、農業銀行(1288)、交通銀行(3328)及郵儲銀行(1658)。