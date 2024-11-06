中央化債初見眉目 經濟數據靚 9月組合拳奏效 恒指抽上2萬1

市場一直預期，中央對振興經濟財政方案的消息會在周五人大常委會期最後一日出籠；但節奏提前。《新華社》周一初步透露化解地方債務方向，加上各大部委和地方政府不停公布發展計劃如低空經濟、金融機構收購合併等消息，配合連日的10月份經濟數據報喜，港股昨日跟隨A股炒上。

港股低開158點見20,409點後，即反覆向上；最後以全日高位21,006點收市，升439點，成交重回1,699億元。

中央不落場兜底

新華社周一晚報道，人大常委審議了增加地方政府債務限額、置換存量隱形債務的議案。內地媒體引述分析指，即中央不會落場為地方政府兜底，而是透過加大地方發債上限，讓地方政府有自行處理空間，後續需要觀察是地方政府浮出的債務規模和如何化解的細節。這也意味中央不會馬上進行大規模的經濟刺激。