中央化債初見眉目 經濟數據靚 9月組合拳奏效 恒指抽上2萬1

市場一直預期，中央對振興經濟財政方案的消息會在周五人大常委會期最後一日出籠；但節奏提前。《新華社》周一初步透露化解地方債務方向，加上各大部委和地方政府不停公布發展計劃如低空經濟、金融機構收購合併等消息，配合連日的10月份經濟數據報喜，港股昨日跟隨A股炒上。
港股低開158點見20,409點後，即反覆向上；最後以全日高位21,006點收市，升439點，成交重回1,699億元。
中央不落場兜底
新華社周一晚報道，人大常委審議了增加地方政府債務限額、置換存量隱形債務的議案。內地媒體引述分析指，即中央不會落場為地方政府兜底，而是透過加大地方發債上限，讓地方政府有自行處理空間，後續需要觀察是地方政府浮出的債務規模和如何化解的細節。這也意味中央不會馬上進行大規模的經濟刺激。
部委地方發政策 力頂振經濟熱度
不過，市場對十萬億大放水的憧憬已有所降溫；加上內地部委和地方政府接力發布多項經濟發展對沖，令市場情緒未有失望之餘，反而繼續樂觀。比如工信部召開低空產業發展領導小組會議，包括深圳、山東、上海部分地區都公布對低空經濟的資助條件和發展計劃。上海市也正式拍板早前的國泰君安和海通證券合併計劃，發力打造金融強國等。
科技股 消費股有追捧
科技股升勢可觀，科指升3.6%；快手(1024)升一成，嗶哩嗶哩(9626)下周四公布業績，獲大行提前唱好升4.6%。
市場預期，十一前公布的措施令消費情緒改善；消費股有追捧，農夫山泉(9633)升接近一成、李寧(2331)及百威亞太(1876)分別升7%和6.5%。
融創提債務重組方案 飆11%
外電報道，融創(1918)向境內債權人提出債務重組計劃，以現金方案看，大概削債八成半。融創升11%；其他民企內房股普遍升5至7%；國企內房股則普遍升2至3%。