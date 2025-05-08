中央十招救市 降準減息齊發 力度或未夠

中美關稅戰衝擊內地經濟，各大行紛紛下調今年內地增長預測下，中央昨終出手救經濟。內地三大金融監管機構昨公布3類共涉10項的一攬子貨幣政策，當中包括下周四降準0.5個百分點及今日起下調政策利率0.1個百分點，料可釋放萬億流動性。不過A股昨僅升0.8%，港股甚至懶理未有明顯進帳。分析認為，今輪支持措施規模不足夠抵銷關稅影響，未來或仍須加大放水空間。
中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監昨主持「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」發布會。除減息及降準，救市10招還包括將汽車金融、金融租賃公司存準降至0%；下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點；增加3千億元(人民幣，下同)科技創新和技術改造再貸款額度；設立5千億元服務消費與養老再貸款；增加支農支小再貸款3千億元；創設科技創新債券風險分擔工；將證券、基金、保險公司互換便利5千億元和股票回購增持再貸款3千億元額度合用，總額度8千億元。
潘功勝：政策將傳導至實體經濟
人行行長潘功勝表示，措施將提供金融機構規模可觀、低成本的中長期資金，有利降低金融機構負債成本，穩定淨息差。政策還將進一步傳導至實體經濟，帶動融資成本穩中有降，提振市場信心，支持經濟穩定增長。
摩通指政策難抵銷關稅衝擊
摩根士丹利發表報告指，略勝市場預期，預料下半年將推出1萬億元至1.5萬億元人民幣規模的財政計劃，但只能部分抵銷關稅戰衝擊，料今年兩季經濟增長仍放緩至4.5%及4%。不過，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，今次支持措施規模不足夠，未來半年人行仍有機會再降準150點子，減息20點子，料在更多貨幣政策支持下，今年經濟增長4.2%。摩根大通私人銀行董事總經理兼亞洲投資策略部主管吳安瀾指，內地政策空間不大，且只能發揮緩和作用，未能完全抵銷關稅衝擊。
港股升幅大收窄 北水沽貨
中港股昨走高，惟升幅不明顯。恒生指數最多升535點，惟收市升幅收窄至29點或0.1%，報22,691點；恒生科技指數更倒跌0.8%，至5,200點，港股通更走資，滬深合共淨沽出78.66億元。上證綜合指數則升0.8%，報3,342點。