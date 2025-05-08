中央十招救市 降準減息齊發 力度或未夠

中美關稅戰衝擊內地經濟，各大行紛紛下調今年內地增長預測下，中央昨終出手救經濟。內地三大金融監管機構昨公布3類共涉10項的一攬子貨幣政策，當中包括下周四降準0.5個百分點及今日起下調政策利率0.1個百分點，料可釋放萬億流動性。不過A股昨僅升0.8%，港股甚至懶理未有明顯進帳。分析認為，今輪支持措施規模不足夠抵銷關稅影響，未來或仍須加大放水空間。

中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監昨主持「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」發布會。除減息及降準，救市10招還包括將汽車金融、金融租賃公司存準降至0%；下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點；降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點；增加3千億元(人民幣，下同)科技創新和技術改造再貸款額度；設立5千億元服務消費與養老再貸款；增加支農支小再貸款3千億元；創設科技創新債券風險分擔工；將證券、基金、保險公司互換便利5千億元和股票回購增持再貸款3千億元額度合用，總額度8千億元。