中央或引萬億入市 港股先升後跌 仍待外資回歸

中央出手推動中長期資金入市，措施包括公募基金、保險資金、社保及養老金資金，有內地券商預料引資以萬億元人民幣計。不過，港股反應較冷淡，恒生指數昨早段漲266點、再越二萬大關後，即掉頭向下，收市倒跌78點或0.4%，報19,700點。有外資行分析員指，股市回勇關鍵在國際投資者回歸，目前仍未見到真正資金流入。

中證監主席吳清昨在國新辦記者會上指，會明確未來3年公募基金持A股流通市值每年至少增長10%；商業保險資金方面，則力求大型國營保險公司自今年起每年新增保費的30%用於投資A股。另外，金融監理總局副局長肖遠企表示，第二批保險資金長期股票投資試辦規模1,000億元人民幣，春節前核准500億元人民幣投資股市。