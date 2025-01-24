中央或引萬億入市 港股先升後跌 仍待外資回歸

中央出手推動中長期資金入市，措施包括公募基金、保險資金、社保及養老金資金，有內地券商預料引資以萬億元人民幣計。不過，港股反應較冷淡，恒生指數昨早段漲266點、再越二萬大關後，即掉頭向下，收市倒跌78點或0.4%，報19,700點。有外資行分析員指，股市回勇關鍵在國際投資者回歸，目前仍未見到真正資金流入。
中證監主席吳清昨在國新辦記者會上指，會明確未來3年公募基金持A股流通市值每年至少增長10%；商業保險資金方面，則力求大型國營保險公司自今年起每年新增保費的30%用於投資A股。另外，金融監理總局副局長肖遠企表示，第二批保險資金長期股票投資試辦規模1,000億元人民幣，春節前核准500億元人民幣投資股市。
憧憬險資1.28萬億人幣買A股
內地券商開源證券推算，以去年保費數據測算，預料政策可令每年險資增配A股資金分別4,300億及8,500億元人民幣，合計1.28萬億元人民幣。另外，以去年底公募基金持有股票總市值5.9萬億元人民幣計，10%每年增長對應5,900億元人民幣增量資金。至於養老金潛力較大，若權益投資佔比提升1%、5%及10%，料將帶來1,700億、8,300億及1.66萬億元人民幣增量資金。
不過，外媒引述摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，市場反彈主要受情緒影響，而非真正資金流入。他認為，險資及養老基金入市有助減低股市的不必要波動，但仍不是國際投資者回歸的條件，海外資金重臨還看宏觀及周期性因素，如內房及中美關係等。
內險內銀跑出 銀行工行漲2.6%
昨日內銀及內險股跑出，建設銀行(939)及工商銀行(1398)齊齊升2.6%為表現最好藍籌，中國人壽(2628)及中國平安保險(2318)則分別漲2.5%及2.9%。東亞銀行分析認為，中央的救市措施以高息股、或打算提升派息率的國企最受惠。