中央揮出3重拳救市 中港股亢奮 恒指越萬九 2424億資金搶貨

市場一直期待中央出重拳救市，終於內地昨日一口氣揮出3記重擊，除了降準減息齊發，最令市場驚喜的是以創設新的貨幣政策工具，將資金引流入股市。中央救市決心亦成功將中港股市推高，港股更衝上萬九關，創4個月高，成交額更驚人地高達2,424億元，創逾兩年來最多。有基金相信，中央行動可直接推動內地全年經濟增長達5%目標，目前是買入中國股票時機。

降準減息 貸款機構買股票

中國人民銀行、金融監管總局及中證監昨聯合發布金融支持經濟高質量發展情況，主要涉及三大措施，第一，預告短期內下調存款準備金率(RRR)0.5個百分點，向金融市場釋放1萬億元人民幣，今年底前再額外減0.25至0.5百分點。第二，降低存量房貸利率，平均降幅0.5個百分點，並統一房貸最低首付比例，由25%下調至15%。