中央揮出3重拳救市 中港股亢奮 恒指越萬九 2424億資金搶貨

市場一直期待中央出重拳救市，終於內地昨日一口氣揮出3記重擊，除了降準減息齊發，最令市場驚喜的是以創設新的貨幣政策工具，將資金引流入股市。中央救市決心亦成功將中港股市推高，港股更衝上萬九關，創4個月高，成交額更驚人地高達2,424億元，創逾兩年來最多。有基金相信，中央行動可直接推動內地全年經濟增長達5%目標，目前是買入中國股票時機。
降準減息 貸款機構買股票
中國人民銀行、金融監管總局及中證監昨聯合發布金融支持經濟高質量發展情況，主要涉及三大措施，第一，預告短期內下調存款準備金率(RRR)0.5個百分點，向金融市場釋放1萬億元人民幣，今年底前再額外減0.25至0.5百分點。第二，降低存量房貸利率，平均降幅0.5個百分點，並統一房貸最低首付比例，由25%下調至15%。
第三，創設證券、基金、保險公司互換便利，支持機構通過質押，從國有銀行獲得資金，從而提升股票增持能力，首期規模5,000億元人民幣，未來並會視乎情況擴大；同時創設股票回購增持專項再貸款，引導銀行向上市公司及主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。
人行行長潘功勝指，存量房貸利率下調可惠及5千萬個家庭或1.5億人口，家庭利息支出平均每年減約1,500億元人民幣。至於首期互換便利操作，「只要事情做得好，未來可以再來5,000億元，或者第三個5,000億元，我們是開放的。」
國指8日漲12% 滬指4年最威
中港股昨集體亢奮式衝高，恒生指數昨以近全日高位19,000點收市，大升753點或4.1%，為今年5月後首次重越萬九關，並創7個月最大升幅。升市下成交配合，主板成交額按日近倍升至2,424億元，創逾27個月多，3隻股份單日成交以百億計，包括盈富基金(2800)有近270億元買貨資金，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)亦分別有170億元及128億元交投，騰訊昨飆3.8%，阿里漲6.1%。中資股昨表現亮麗，國企股指數連升8個交易日，昨報6,714點，升325點或5.1%，8日累飆12%。內銀、內險、內房及內需等昨齊齊跑出，招商銀行(3968)大漲10.8%，至34.3元，為表現最好藍籌；海底撈(6862)及農夫山泉(9633)齊齊彈逾8%；平安保險(2318)飆7%，華潤置地(1109)及龍湖集團(960)亦升逾半成。
A股上證綜指則創4年來最大單日升幅，全日漲4.2%，至2,863點，深圳成分指數則升4.3%，滬深兩市合共成交額近萬億元人民幣。
景順：目前是重投中國股市好時機
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，未來或有更多刺激政策，有助重振經濟及推動復甦，目前或是投資者重投中國股市的好時機。渣打中國宏觀策略部主管劉潔稱，美國進入減息周期後，人行重獲貨幣政策靈活性，昨公布措施比預期更勇敢，為未來更多刺激措施打開空間。