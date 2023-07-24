中央政治局會議：適時調整房策 穩就業提高到戰略考慮

中共中央政治局今日召開會議，由國家主席、中共中央總書記習近平主持。 會議指出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。會議指出，會適時調整優化房地產政策；同時又將穩就業提高到「戰略高度通盤考慮」。

中央政治局會議｜保持人幣合理均衡穩定

會議指，疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，惟經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。要保持人民幣匯率在合理均衡的基本穩定。

中央政治局會議｜增加居民收入以擴消費

會議又強調，要積極擴大內需，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，增加居民收入以擴大消費，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費；加快地方政府專項債券發行和使用；要制定出台促進民間投資的政策措施；要穩住外貿外資基本盤；增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通；大力推動現代化產業體系建設；推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合；促進人工智慧安全發展。

會議又指，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，解決政府拖欠企業帳款問題；支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，推動改革開放先行先試，精心辦好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。