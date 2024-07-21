中央發布深化改革決定 稱鞏固香港國際金融航運貿易地位

中央發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，當中提到要發揮「一國兩制」制度優勢。(資料圖片)

另外，當局又指會完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，支援符合條件的外資機構參與金融業務試點。穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。推進自主可控的跨境支付體系建設，強化開放條件下金融安全機制。建立統一的全口徑外債監管體系。積極參與國際金融治理。

三中全會上周四結束後，今日中央發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，當中提到要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。另外，又指會深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

允許取消或調減住房限購政策

內房方面，《決定》又指會加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。完善房地產稅收制度。

支持長期資金入市

股市方面，《決定》指會支持長期資金入市。提高上市公司品質，強化上市公司監管和退市制度。建立增強資本市場內在穩定性長效機制。完善大股東、實際控制人行為規範約束機制。完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制。推動區域性股權市場規則對接、標準統一。