中央發布深化改革決定 稱鞏固香港國際金融航運貿易地位

三中全會上周四結束後，今日中央發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，當中提到要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。另外，又指會深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。
優化合格境外投資者制度
另外，當局又指會完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，支援符合條件的外資機構參與金融業務試點。穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。推進自主可控的跨境支付體系建設，強化開放條件下金融安全機制。建立統一的全口徑外債監管體系。積極參與國際金融治理。
允許取消或調減住房限購政策
內房方面，《決定》又指會加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。改革房地產開發融資方式和商品房預售制度。完善房地產稅收制度。
支持長期資金入市
股市方面，《決定》指會支持長期資金入市。提高上市公司品質，強化上市公司監管和退市制度。建立增強資本市場內在穩定性長效機制。完善大股東、實際控制人行為規範約束機制。完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制。推動區域性股權市場規則對接、標準統一。
將制定民營經濟促進法
法規方面，《決定》指將制定民營經濟促進法，支援有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，向民營企業進一步開放國家重大科研基礎設施。完善民營企業融資支持政策制度，破解融資難、融資貴問題。健全涉企收費長效監管和拖欠企業賬款清償法律法規體系。加快建立民營企業信用狀況綜合評價體系，健全民營中小企業增信制度。支援引導民營企業完善治理結構和管理制度，加強企業合規建設和廉潔風險防控。加強事中事後監管，規範涉民營企業行政檢查。
消費稅徵收環節後移
稅制方面，《決定》又指出，推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共用稅分享比例。研究把城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加合併為地方附加稅，授權地方在一定幅度內確定具體適用稅率。合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例。完善政府債務管理制度，建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱性債務風險長效機制，加快地方融資平台改革轉型。規範非稅收入管理，適當下沉部分非稅收入管理許可權，由地方結合實際差別化管理。