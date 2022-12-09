中央經濟工作會議本月15日召開 料聚焦扭轉內房下行趨勢

中國政府可能於下周召開的中央經濟工作會議釋放出更多有利內地樓市的訊號，包括計劃淡化「房住不炒」這個自2016年一直沿用的論述。

根據《彭博社》報道，有知情人士透露，中共中央經濟工作會議將於12月15日召開，官員一般都會在會上討論新一年的經濟增長目標以及財政赤字。官員亦會藉此會議聚焦探討扭轉內地樓市下行的趨勢，並令行業的運作回復正常。

報道稱，內地自2016年常用「房住不炒」的論述去顯示政府對遏抑炒賣及減慢樓價的升勢，並且控制債務風險及防止在較小城市出現供應過剩等。官員亦很可能會淡化這種論述。

或淡化「房住不炒」 沿用多年的論述

會議上亦可能宣布歷時多年在內地房地產市場的去槓桿的工作已有成效，並將新一年的重點放在支持居民的合理住房需求。

內地早前放寬內房融資限制後，券商對內房的看法轉好，摩根士丹利預早前計，內地將有更多寬鬆政策的共同發力，並支持實體房地產市場的復甦，但受疫情影響，可能要到2023年下半年中樓市銷售才會出現反彈。

摩根士丹利表示，近期眾多政策出台後，民營開發商的流動性壓力變得較小，並避免高質素企業陷入違約。可是，銀行會選擇性予財務穩固的企業提供便利，故認為對整個內房業僅有小許利好。內地監管當局將維持「房住不炒」的原則，而短期語調或會稍為放鬆，從而回復消費者情緒。