中央經濟工作會議結束 稱用力推動房地產止跌回穩

會議又強調，明年要維持經濟穩定成長，維持就業、物價整體穩定，維持國際收支基本平衡，促進居民收入成長及經濟成長同步。要求明年要堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立後破，系統整合、協同配合。另外，會議指要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，優化財政支出結構，兜牢基層「三保」底線。

為期兩日的中央經濟工作會議今日結束，國家主席習近平發表重要講話，而中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。按內地官方媒體報道，會議上重申會「穩住樓市股市」，實施更積極財政政策，適度寬鬆財政政策，要適時降準降息，並大力提振消費，持續用力推動房地產止跌回穩等。

擴大國內需求 穩住樓市股市

當局又提及進一步全面深化改革，並擴大高水準對外開放，建立現代化產業體系，更好統籌發展與安全，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力。

最終發債額度或明年 3 月兩會揭曉

按會議部署，明年赤字率將超過3%，超長期特別國債將超過1萬億元人民幣，新增專項債額度也將超過3.9萬億元人民幣，符合市場早前的預期。內地媒體引述的市場預計，明年內地赤字率可能在3.5%至4%，超長期特別國債有望在1.5萬億元至2萬億元人民幣，專項債額度有望在4.5萬億元左右，額度較官方預計更多，而最終實際數字有待明年3月全國兩會期間揭曉。