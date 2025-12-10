中央證券登記：為無紙證券做好準備 今年IPO宗數市佔率六成

港交所(388)落實2026年起實行無紙證券市場，香港中央證券登記有限公司(Computershare)亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，公司已經為無紙證券市場做好準備，目前正進行最後系統測試，正式推行日期有待監管當局通知。他預料，將協助約1,100個符合資格的上市公司客戶，以及超過160萬個投資者帳戶轉換至無紙證券市場新制度。

他表示，通過無紙證券，投資者未來可以通過手機應用程式進行電子轉讓、更改地址、銀行戶口等操作，同時查看整個投資組合，以及所有股票的總值等。