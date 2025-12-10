中央證券登記：為無紙證券做好準備 今年IPO宗數市佔率六成

港交所(388)落實2026年起實行無紙證券市場，香港中央證券登記有限公司(Computershare)亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，公司已經為無紙證券市場做好準備，目前正進行最後系統測試，正式推行日期有待監管當局通知。他預料，將協助約1,100個符合資格的上市公司客戶，以及超過160萬個投資者帳戶轉換至無紙證券市場新制度。
他表示，通過無紙證券，投資者未來可以通過手機應用程式進行電子轉讓、更改地址、銀行戶口等操作，同時查看整個投資組合，以及所有股票的總值等。
為迎接無紙證券，公司位於灣仔的投資者服務櫃檯遺完成升級並舉行開幕儀式。服務櫃檯現已開放為股東提供查詢及文件登記，受過專門訓練的工作人員將協助投資者提供股份轉讓、領取股票證書等與持股相關的各類服務。 新設計的服務櫃檯設有票務系統以改善時間管理，並設有投資者教育空間，為明年無紙證券市場的啟動作好準備。
作為本港管理市值計最大的股份過戶處，Computershare現服務約1,100家上市公司客戶。本港新上市宗數中，約六成是其客戶，其中包括寧德時代(3750)、紫金黃金國際(2259)等新股。熊瑞律表示，受惠本港今年IPO市場復甦，對公司收入有正面影響。至於來年市況，他表示目前仍有不少企業排隊上市，公司亦了解到有些為人熟知的公司有來港上市的準備，因此對明年新股市場抱有憧憬。