中央進一步深化改革 支持港澳打造人才集聚高地

三中全會上周四結束後，中央昨發布《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，當中提到要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全港澳在國家對外開放中更好發揮作用機制。 市場關注的消費稅及內房，《決定》指推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，同時合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例。內房則充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，允許取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。

另外，《決定》又指會完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，支援符合條件的外資參與金融業務試點。穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。當局擬制定民營經濟促進法，支援有能力民企牽頭承擔國家重大技術攻關任務，向民企進一步開放國家重大科研基礎設施。 習近平：黑天鵝灰犀牛隨時發生 國家主席習近平表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部打壓遏制升級，內地發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，「黑天鵝」、「灰犀牛」隨時可能發生。