中期分派增4% 領展：北上成潮流 租金難言樂觀

領展(823)昨公布９月底止半年每基金分派升3.7%，至134.89仙；可分派總額34.76億元，多4.3%。不過，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展香港零售物業組合的商戶期內每方呎銷售總額下降4.3%。領展行政總裁王國龍表示，零售銷售額下跌幅度有減少趨勢，惟下半年零售銷售額續有挑戰，對於續租租金調整幅度審慎，「講唔到太樂觀」。

王國龍表示，北上消費已成潮流，惟數字亦已見穩定，預計市場會習慣，惟北區影響仍較明顯。他對下半年續租租金審慎，「租戶整體都唔容易，仲有各方面，好似銷售額同工資因素都影響利潤。」他又表示，集團與每個行業均會制定適合的租金及營業額比例，會在適當時候支持商戶，惟強調目前出租率仍高企，租戶續租比例近八成，代表商戶普遍樂意續租，並希望可以維持97%至98%的高出租率。