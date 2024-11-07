中期分派增4% 領展：北上成潮流 租金難言樂觀

領展(823)昨公布９月底止半年每基金分派升3.7%，至134.89仙；可分派總額34.76億元，多4.3%。不過，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展香港零售物業組合的商戶期內每方呎銷售總額下降4.3%。領展行政總裁王國龍表示，零售銷售額下跌幅度有減少趨勢，惟下半年零售銷售額續有挑戰，對於續租租金調整幅度審慎，「講唔到太樂觀」。
王國龍表示，北上消費已成潮流，惟數字亦已見穩定，預計市場會習慣，惟北區影響仍較明顯。他對下半年續租租金審慎，「租戶整體都唔容易，仲有各方面，好似銷售額同工資因素都影響利潤。」他又表示，集團與每個行業均會制定適合的租金及營業額比例，會在適當時候支持商戶，惟強調目前出租率仍高企，租戶續租比例近八成，代表商戶普遍樂意續租，並希望可以維持97%至98%的高出租率。
留意併購機會 關注澳日星市場
對於利息走勢，王國龍指高息環境令物業投資者手持的物業成本上升，但亦因而令價格調低並有併購機會，集團會密切留意相關機會。另外，在領展3.0策略中，集團會關注澳洲、日本及新加坡的投資機遇。
領展主席歐敦勤(Duncan Owen)則指，剛過去的十一黃金周旗下商場銷售未見明顯反彈，但維持穩定增長，他對下半年消費情況正面，料會有輕微升幅。被問到美國總統大選由特朗普當選後，對集團業務策略的影響，歐敦勤指大選影響仍需時體現，惟特朗普已非首次出任美國總統，而上一次他出任總統時，領展業務表現良好。
上半年續租租金升0.7%
領展半年收益增6.4%，至71.53億元；物業收入淨額53.59億元，漲5.8%。集團指，有關增長主要來自於2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後全面綜合入帳，以及大部分營運市場表現均有所改善。領展目前淨負債比率為20.6%，較3月底多1.1個百分點。期內整體平均續租租金調整率維持0.7%正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。領展昨收報38.05元，升0.9元或2.4%。