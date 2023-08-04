中期成績｜長和少賺41% 擬重啟回購 李澤鉅：樓市長遠有支持

長和昨收市報46.3元，跌1.4%或0.65元，成交約2.7億元；長實收43.05元，減1.5%或0.65元，成交約1.7億元。 長和主席李澤鉅指，地緣局勢緊長、通脹高企，業務多元化令其有能力應付逆境及風浪。基本投資原則是，「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。又指，由於上半年宏觀環境存不確定性，冀保留更多現金，故未有回購，或下半年恢復回購，但實際情況將視乎市況。而長和對上一次回購，是去年12月初。

看好下半年經常性業績

他又預計歐洲電訊部門定價措施將帶來收入增長，零售部門頗強勁表現，料有助下半年取得更好經常性業績。

長遠目標而言，他說會為股東尋求可創造價值的交易，會以能夠提高每股收益和每股現金流方式運用資金，同時維持財務狀況和資金流動性。

香港物業銷售減66%

至於長實上半年確認物業銷售收入82.4億元，挫59.6%，主要涉香港名日‧九肚山；及內地東莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和北京譽天下。其中香港銷售收入佔43.1億元，瀉66%，收益16.7億元，少近七成。內地物業銷售佔35.4億元，跌52.3%，收益16.7億元，下滑34.6%。另外，西半山21 BORRETT ROAD未出售單位之發展商權益協議，沒收之訂金約20.7億元將於下半年度入帳。物業租務收入28.6億元，減4.3%，零售物業涉10.5億元，跌6.2%，寫字樓挫14.6%，至9.6億元。

該股指，可開發土地儲備約7,600萬方呎，其中香港涉800萬方呎，內地及海外分別涉6,400萬方呎及400萬方呎。

李澤鉅指，若撇除去年出售飛機租賃業務一次性貢獻，及計算股份回購計劃正面影響，是次中期盈利僅減4%。總的來說，在目前地產市道下，可以說現況合符期望，業務發展按既定計劃實現。隨著本港全面恢復通關及解除防疫措施，部分經濟表現得以改善。在全球經濟不明朗及息率上升環境下，香港樓市仍充滿挑戰，惟有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持。本地樓市將繼續由房屋政策及利率走向主導。