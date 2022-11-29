中期業績｜ 大家樂多賺34% 預告加價 料來年首兩季明顯改善

政府補貼撐住零售餐飲股業績！大家樂(341)昨公布半年純利按年增33.9%，至1.09億元，惟當中政府補貼高達4,090萬元，扣除相關資助，實際淨溢利下跌16.5%。集團表示，雖然最差的情況已過，惟經營成本仍持續上升，預告加價難免，並估計要待明年第一或第二季，業績才會見到明顯改善。
大家樂首席執行官羅德承表示，無論食材、電力、運輸、及工資成本都有上升壓力，因此有加價壓力，料平均加1元，但強調不會一刀切，會考慮市民接受程度，同時控制成本，並將餐單分高、中、低檔次，以吸引不同客源及提高人均消費。他又指，下半財年仍面臨挑戰，對聖誕檔期的市道亦只審慎樂觀，預料明年第一或第二季才見到明顯改善。
半年毛利率跌1個百分點
集團截至9月底止半年收入近39億元，按年只微升0.7%，毛利少9.1%，至3.44億元，毛利率跌1個百分點，至8.8%，每股盈利18.8仙，中期股息維持10港仙。在新冠肺炎疫情打擊下，大家樂指本財年首季仍受負面影響，惟第二季則顯著恢復，主要受惠集團成功推出多個品牌及產品市場推廣、有效控制成本，以及應用多項數碼化及自動化措施。
包浩斯賺587萬 補貼420萬
獲政府補貼撐住盈利的還有包浩斯(483)，集團截至9月底中期純利586.9萬元，減82.7%，因去年同期出售物業等錄收益5,430萬元，惟期內獲政府補助合共420萬元；營業額8,116萬元，挫31%；中期息每股派3仙，漲兩成。包浩斯期內毛利5,280萬元，少25.4%，毛利率65.8%，增5.1個百分點。香港及澳門銷售7,910萬元，瀉32.2%；期內香港同店銷售跌5%。
廸生中期純利多15% 息8仙
另外，廸生創建(113)9月底止半年純利1.55億元，增14.8%，當中政府「保就業」計劃下的補貼為1,555萬元，倘扣除補貼，純利增長或僅為低單位數；期內收入10.09億元，漲約1%；毛利4.75億元，升5.4%，毛利率47.1%，少兩個百分點，每股盈利39.4仙，維持中期息8仙。
六福獲2400萬保就業資助
至於六福集團(590)9月底止半年中期純利升0.6%，至6.58億元，政府「保就業」補貼2,400萬元，另外內地政府亦有約4,965.4萬元補貼，若撇除兩項收入，純利或倒退一成。集團期內收入微跌0.3%，至55.73億元；受黃金銷售佔比增加影響，毛利少2.9%，至14.56億元；毛利率26.1%，少0.7個百分點；而由於黃金對沖大幅轉虧為盈，經營溢利多4.9%，至8.18億元，每股基本盈利1.12元，中期息維持0.55元。