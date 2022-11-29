中期業績｜ 大家樂多賺34% 預告加價 料來年首兩季明顯改善

政府補貼撐住零售餐飲股業績！大家樂(341)昨公布半年純利按年增33.9%，至1.09億元，惟當中政府補貼高達4,090萬元，扣除相關資助，實際淨溢利下跌16.5%。集團表示，雖然最差的情況已過，惟經營成本仍持續上升，預告加價難免，並估計要待明年第一或第二季，業績才會見到明顯改善。

大家樂首席執行官羅德承表示，無論食材、電力、運輸、及工資成本都有上升壓力，因此有加價壓力，料平均加1元，但強調不會一刀切，會考慮市民接受程度，同時控制成本，並將餐單分高、中、低檔次，以吸引不同客源及提高人均消費。他又指，下半財年仍面臨挑戰，對聖誕檔期的市道亦只審慎樂觀，預料明年第一或第二季才見到明顯改善。

半年毛利率跌1個百分點

集團截至9月底止半年收入近39億元，按年只微升0.7%，毛利少9.1%，至3.44億元，毛利率跌1個百分點，至8.8%，每股盈利18.8仙，中期股息維持10港仙。在新冠肺炎疫情打擊下，大家樂指本財年首季仍受負面影響，惟第二季則顯著恢復，主要受惠集團成功推出多個品牌及產品市場推廣、有效控制成本，以及應用多項數碼化及自動化措施。

