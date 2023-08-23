中期績優｜快手首錄季度盈利 科企有驚喜 百度多賺43%

港股七連跌後昨反彈，尤以恒生科技指數表現跑贏並險守四千關，收市後成分股百度集團(9888)及快手(1024)派發的上季成績表亦令市場驚喜，或可支撐科企續走高。百度上季利潤52.1億元(人民幣，下同)，按年多43%，按季跌11%，惟已遠超市場預期；快手上季亦錄利潤14.81億元，為上市以來首次季度有盈利。
截至本港時間昨晚9時40分，百度美股早段走高，曾高見129.49美元，折算較昨收市價123港元，高2.6%。
百度上季非公認會計準則純利79.9億元，按年及按季分別漲44%及40%；營業額340.5億元，按年增15%，按季揚9%；經營利潤52.1億元，按年漲53%，按季則升5%。集團期內核心收入264億元，按年升14%；愛奇藝收入增17%，至78億元。
李彥宏：業務比以往任何時候都健康
集團董事長兼首席執行官李彥宏表示，繼上季度實現首次盈利之後，百度智慧雲在本季度持續實現經調整盈利，期內收入增長5%，達45億元，並稱「我們的業務比以往任何時候都更為健康，為未來的增長奠定了堅實的基礎。」百度首席財務官羅戎亦表示，百度已經在AI(人工智能)領域投資了十多年，完全有能力抓住生成式AI和大語言模型帶來的機遇，集團將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度加大對大語言模型和生成式AI的投入。
快手用戶社區規模達歷史新高
快手上季扭虧為盈，去年同期蝕31.76億元；收入277.44億元，多27.9%；毛利139.34億元，增42.6%；經調整利潤26.94億元，去年同期蝕13.12億元。累計上半年亦轉賺6.05億元，去年同期蝕94.3億元；收入529.61億元，多23.9%；毛利飆38.2%，至256.46億元；每股盈利0.14元，維持不派息。
集團上季日均活躍用戶3.76億戶，多8.3%；平均線上營銷服務收入38.2元，增20.5%，用戶社區規模達歷史新高；電商商品交易總額2,654.56億元，多38.9%。集團表示，第二季實現另一個重要盈利里程碑，即自2021年在港上市以來首次實現集團層面季度利潤淨額，有力證明公司在擴大用戶基數及內容生態系統的同時，深化變現能力及優化運營效率策略的有效性。