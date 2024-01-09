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財經
2024-01-09 14:15:00

中植集團宣布申請破產　華爾街日報：恐引發中國版雷曼事件

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中植集團宣布申請破產，華爾街日報：恐引發中國版雷曼事件。(路透社)

中植集團宣布申請破產，華爾街日報：恐引發中國版雷曼事件。(路透社)

內地過去數年爆發內房危機，惟已蔓延至金融圈。內地最大民營金融集團「中植集團」於1月5日正式宣布破產並獲法院受理清算，旗下相關公司多達1,500家以上，資產總值最高曾達3.6萬億人民幣規模，去年11月時曾宣布負債逾4,200億人民幣。外媒分析指，事件恐引發中國版雷曼事件；另傳內地領導層以異常迅速的方式，設法解決中植企業集團「影子銀行」巨頭倒閉後的問題，突顯中央在經濟陷入困境之際更加側重遏制金融風險。

去年11月曾有投資者即場飲農藥要求還錢：

中植集團爆雷傳內地立案偵查，有投資者即場飲農藥要求還錢。(網上圖片) 中植集團爆雷傳內地立案偵查，有投資者即場飲農藥要求還錢。(網上圖片) 中植集團爆雷傳內地立案偵查，有投資者即場飲農藥要求還錢。(網上圖片) 中植集團爆雷傳內地立案偵查，有投資者即場飲農藥要求還錢。(網上圖片) 中植集團爆雷傳內地立案偵查，有投資者即場飲農藥要求還錢。(網上圖片)

中植宣布正式破產

1月5日，北京市第一中級人民法院經審查認為，該申請符合《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款規定的破產原因，故於2024年1月5日裁定受理中植企業集團有限公司破產清算申請。裁定書中揭露，中植的流動資金嚴重不足，剩餘流動性資金僅約180萬元人民幣。

中植集團受累內房危機

中植集團主要業務為金融財富管理，是為避開傳統監管的大型「影子銀行」主要企業之一。

影子銀行即由貸款人、經理人與其他信貸仲介機構組成，不受傳統銀行業的監管限制，是自2008年金融海嘯後，在內房行業火速發展，並成為內房的財務生命線，但隨內房陷入低迷，內房龍頭企業中國恒大（3333）、碧桂園（2007）相繼爆雷，中植集團這些影子銀行也受牽連打擊。

《華爾街日報》報道引述分析，曾經掌控數萬億元資產的「中植系」集團宣布破產，引發各界對內地面臨「雷曼事件」重臨的擔憂。分析又指，中植破產​​不排除產生連鎖反應，使其他影子銀行機構可能效仿破產；另據《彭博》估算，中植投資者最終或只能回收13%本金，甚至資產處置的可收回金額會更低。

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