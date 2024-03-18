中植集團爆雷事件　北京警方：上周已對公司主管採刑事強制措施

北京公安在微信公眾號指出，正全力對案件進行偵辦及追贓挽損工作，已經對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。他們敦促涉案公司其他相關人員，主動配合警方調查取證，積極退繳違法所得，並促請投資者舉報不當行為或提供線索。

中植去年11月宣布負債逾4200億人民幣

中植集團目前已向法院聲請破產清算，該公司在高峰時期管理資產逾1,400億美元。據了解，中植旗下相關公司多達1,500家以上，資產總值最高曾達3.6萬億人民幣規模，去年11月時曾宣布負債逾4,200億人民幣。

此前外媒《華爾街日報》報曾道引述分析，指曾經掌控數萬億元資產的「中植系」集團宣布破產，引發各界對內地面臨「雷曼事件」重臨的擔憂。分析又指，中植破產​​不排除產生連鎖反應，使其他影子銀行機構可能效仿破產；另據《彭博》估算，中植投資者最終或只能回收13%本金，甚至資產處置的可收回金額會更低。