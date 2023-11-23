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財經
2023-11-23 11:45:00

中植集團自爆負債逾4200億人幣　承認「資不抵債」並致歉

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中植集團自爆負債逾4200億人幣，承認「資不抵債」並致歉。

中植集團自爆負債逾4200億人幣，承認「資不抵債」並致歉。

內地最大民營資產管理集團中植集團，此前傳出財困消息及或面臨破產，更傳出有投資者要求集團還錢。周三（22日）中植集團官方卻在公開信中自爆「資不抵債」，表示集團現時負債逾4,200億人民幣，並向投資者致歉。

中植集團在內地平台發布一則《給投資者的一封致歉信》的公開信，就集團相關產品陸續發生實質違約向投資者致以歉意，並揭露了總資產帳面金額、負債本息規模及後續應對措施。

中植集團於公開信中，自爆負債逾4200億人幣，承認「資不抵債」並致歉。(微博)

中植集團於公開信中，自爆負債逾4200億人幣，承認「資不抵債」並致歉。(微博)

中植負債逾4000億向投資者致歉

中植於信中表示，2021年12月18日，中植集團實控人解直錟先生猝然離世。多位主管及核心人員先後脫崗或離職，加之集團及旗下企業高度依附原實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。集團在職人員透過調整組織架構與機制，採取一系列自救措施，努力扭轉經營困境，但成效不及預期。「集團相關產品陸續發生實質違約，在此向各位投資者致以深深的歉意。」

信內又指，集團出險後聘請中介機構進行全面清產核資，初步盡調發現，一是依照中介機構模擬合併口徑計算集團總資產帳面金額約2,000億元，由於集團資產集中於債權及股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減損情況嚴重；二是債務規模龐大，剔除保證金後相關負債本息規模約4,200至4,600億元。

旗下中融信托違約爆煲涉資3500億人幣

據了解，中植的資產管理規模超過1萬億元人民幣，有指旗下中融信託因投資房產失利，導致信託產品未能如期兌付，早前已有多達3間A股上市公司分別發布通告稱，購買的中融信託產品未能按期收回本金和收益。

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外電亦曾報道，有中植系投資者要求集團還錢，卻遭警方家訪，並敦促勿公開參與抗議，要求其保持耐心指監管機構將處理事件。

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