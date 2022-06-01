中概兩極 百度飆京東瀉 科指上月險升 扭半年跌浪

有驚無險

港股5月在美國通脹及內地救市的拉鋸中反覆，恒生指數全月波幅2,286點，全月埋單只升326點或1.5%，報21,415點，有驚無險地終止連跌3月。恒生科技指數更是驚濤駭浪，全月高低波幅高約兩成，收市則險升0.2%，扭轉連跌6個月的局勢。不過，30隻成分股表現兩極，上升比例僅四成，令板塊轉勢仍成疑，京東集團(9618)全月挫近15%，表現最差；快手(1024)及百度集團(9888)則分別漲13.8%及12.9%，表現最佳。

市場氣氛在上月下旬見回暖，恒指昨漲291點或1.4%，3日累升1,299點，帶挈全月回升。科指昨則報4,483點，漲131點或3%，成功在月結日扭轉全月跌勢。由於昨收市後MSCI指數換馬，主板成交額激增至2,456億元。

A股亦衝高，上證綜合指數報3,186點，走高37點或1.2%，全月揚4.6%，連跌兩月後斷纜。

北水全月吸資大增至406億

滬深港股通則吸資，昨合共淨買額21.21億元，上海佔6.11億元，深圳佔15.1億元。累計全月，港股通合共錄淨買額405.83億元，18個交易日中，只有兩日錄走資，吸資額較4月大增近3倍。上月科指大贏家昨受北水青睞，滬深港股通淨買額高近14億元，快手昨大升7.2%，至76元，成交額高達127.5億元，為第二大活躍港股。

車股成藍籌贏家 吉利漲20%

藍籌股方面，上月大贏家為汽車股，吉利汽車(175)全月升20.6%表現最好，比亞迪(1211)緊隨其後，累漲18.7%；金沙中國(1928)則累跌近15%最差，銀河娛樂(027)全月則挫8.7%。ATM上月表現分化，美團(3690)急漲8.7%，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)則分別跌5.7%及4%。

大市破「五窮月」魔咒後，內地穩經濟訊號續來，昨再刊發《紮實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，在中資股受惠政策而持續反彈的預期下，市場普遍憧憬大市本月可再下一城，再避開「六絕月」魔咒走高。至於統計過去10年6月的表現，則錄五升五跌，未有明顯趨勢。