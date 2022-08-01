中概危機｜劍指萬九 好友先守19500 阿里闖低 港股難保二萬關

中美審計糾紛持續未解決，上周宣布擬申請在港雙重主要上市的阿里巴巴(9988)，上周五遭美國證券交易委員會(SEC)列入可能除牌名單，觸發美股單日暴瀉11%，折算較港再低5.8%，至87.7元，失守90元大關。分析料阿里有機會再試低位，拖累處「二萬關保衛戰」的恒生指數向下，倘技術走勢持續走弱或要下試萬九關，目前好友則先守在19,500點水平。

恒指上周挫453點或2.2%，至20,156點。美股上周五造好，但港股美國預託證券(ADR)卻普遍向下，除阿里外，騰訊控股(700)ADR亦較港低約1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開141點或0.7%，至二萬關邊。

美證監列可能除牌名單

阿里上周消息不斷，除擬雙重主板上市外，亦傳出創辦人馬雲或放棄旗下螞蟻集團的控制權，及至上周五再被SEC列入可能除牌名單，阿里須於8月19日提交反對證據，而按美國《外國公司問責法》，不符合當地會計標準的上市外國企業，將於明年底被除牌。阿里上周累瀉8.8%，至93.1元，7月累瀉16.8%，為今年最差月份。

恒指現雙頂 技術指標弱

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，中美審計風波擾攘多時，相信有共識的機會已愈來愈微，傾向認為已「無得傾，只係俾時間你執嘢走」，中概股難見曙光，即使阿里已爆出多個壞消息，但仍未見反彈動力，中長線有機會下試71元的今年低位。他又指，由於阿里為恒指三大權重股之一，加上內地製造業再陷收縮，並估計業績難有驚喜，港股短線亦難有運行，或先下試19,500關；更甚是，他指恒指技術走勢已出現「雙頂」，向下量度低位在18,800點水平。

逾4億份牛證街貨今勢危

按輪證發行商數據，目前恒指牛證比例高逾七成，意味好友暫佔多，二萬關收回的牛證街貨量達4.2億份，倘明天大市甫開市即失二萬關，相關街貨恐即時打靶，惟重倉區則在19,500點收回水平，有近6億份。