中概股｜美國SEC再出手　京東、嗶哩嗶哩等88間中企列「預定除牌名單」

美國證券交易委員會（SEC）最新再將88隻中概股，包括京東（09618）、嗶哩嗶哩（9626）、拼多多、網易（09999）等納入「預定除牌名單」，該等公司或會因拒絕接受財務審計而面臨被除牌風險。至今在該名單上的中概股數量已累積到105間。

最快2024年或被美國證交所除牌

根據2020年12月表決通過的《外國公司問責法》(HFCAA)，若在美國上市的外國公司連續三年拒絕審計要求，將有可能被除牌，這意味著被列入「預定除牌名單」的公司最快在2024年被紐約證交所或納斯達克交易所除牌。

中國證券監督管理委員會3月31日透過官網新聞稿表示，一些企業被SEC列入退市風險名單，這是美國監管部門執行外國公司問責法的正常程序，列入清單公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

中國證券監督管理委員會4月2日宣布，規劃修訂「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」，消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙，外界解讀，這是中美審計監管合作的積極訊息。

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