中海油上季多賺9% 收入大減13.5%

中國海洋石油(883)公布9月底止第三季歸屬於母公司股東的淨利潤369.28億元(人民幣，下同)，按年多9%；營業收入992.54億元，少13.5%；基本每股盈利0.78元。累計今年首3季，中海油錄純利1,166.59億元，多19.5%；營業收入3,260.24億元，升6.3%；每股盈利19.5元。
首3季淨產量和淨利潤創新高
集團指，今年首3季度，世界經濟增長動能不足，美國通脹壓力減緩並進入降息周期；中國經濟延續恢復態勢但穩增長壓力仍存；國際油價沖高回落。公司推進增儲上產和降本增效，成本競爭優勢持續鞏固，在同等國際油價下，淨產量和淨利潤同比大幅提升，均創歷史同期新高。
中海油今年首9個月淨產量達5.421億桶油當量，升8.5%。其中，中國淨產量達3.692億桶油當量，多6.8%，主要得益於渤中19-6和恩平20-4等油氣田的產量貢獻；海外淨產量1.729億桶油當量，增12.2% ，主要得益於圭亞那Payara項目投產帶來的產量增長。單計第三季度，公司實現淨產量1.796億桶油當量，漲7%。
今年平均實現油價每桶79.03美元
今年前三季度，中海油實現油氣銷售收入約2,714.3億元，上升13.9% ，主要原因是銷量增加、實現價格上漲以及匯率變動的綜合影響。期內公司平均實現油價為79.03美元/桶，升2.9%；平均實現氣價為7.78美元/千立方英尺，下降1.8%。集團指，桶油主要成本管控良好，前三季為28.14美元，基本持平。
中海油今日收報18.7元，升0.22元或1.2%。