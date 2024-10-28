中海油上季多賺9% 收入大減13.5%

中國海洋石油(883)公布9月底止第三季歸屬於母公司股東的淨利潤369.28億元(人民幣，下同)，按年多9%；營業收入992.54億元，少13.5%；基本每股盈利0.78元。累計今年首3季，中海油錄純利1,166.59億元，多19.5%；營業收入3,260.24億元，升6.3%；每股盈利19.5元。

首 3 季淨產量和淨利潤創新高

集團指，今年首3季度，世界經濟增長動能不足，美國通脹壓力減緩並進入降息周期；中國經濟延續恢復態勢但穩增長壓力仍存；國際油價沖高回落。公司推進增儲上產和降本增效，成本競爭優勢持續鞏固，在同等國際油價下，淨產量和淨利潤同比大幅提升，均創歷史同期新高。