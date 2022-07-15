中海油純利倍增 神華飆六成 盈喜漸增 原材料股先報捷

資源價升

港股中期業績期下月殺到，企業盈利預告漸多，在環球經濟衰退陰霾下，昨日仍有不少企業報喜，當中以受惠資源價格急升的石油、煤炭及電池等原材料股份最多佳音，中海油(883)直指趁上半年國際油價大幅攀升，抓住有利時機加大勘探，令純利倍增；中國神華(1088)亦指受惠煤炭價上漲，料純利增約六成。

中海油指，得益於國際油價走高、產量增長及成本管控，上半年盈利大幅提高。按照中國企業會計準則，預料上半年純利介乎705億元至725億元人民幣，即按年增112%至118%；扣除非經常性損益的淨利潤料介乎698億元至715億元人民幣，漲115%至120%。

神華則預料上半年純利420億元至430億元人民幣，增58.5%至62.3%，主要受惠期內煤炭及發電分部利潤都錄增長，另外平均所得稅稅率則按年下降。其他報捷的煤炭股還有伊泰煤炭(3948)，純利料增167%，至約70.3億元人民幣；兗礦能源(1171)料半年淨利潤180億元人民幣，升最多198%。

新能源一枝獨秀 天齊多賺百倍

兩隻鋰業電池股昨亦齊齊報捷。贛鋒鋰業(1772)預料半年純利大升4.1倍至5.4倍，至72億至90億元人民幣，集團指新能源行業的快速發展，市場對鋰鹽產品的需求持續增長，鋰鹽產品的價格維持在較高水平，令產品銷量和銷售均價上升，帶動經營業績大增。上市兩日的天齊鋰業(9696)亦料半年純利料介乎96至116億元人民幣，飆升111倍至134倍，主要受益於全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個因素。

另外，在新能源行業火熱下，比亞迪(1211)發半年純利亦大增1.4倍至2.1倍，至介乎28億至36億元人民幣。

地產零售多預警 九倉利福盈轉虧

不過地產及零售則未有好消息。九龍倉置業(1997)公預期中期將錄得虧損，主要由於期內未變現投資物業重估虧損或超過基礎淨盈利；去年同期股東應佔盈利錄得29.7億元。

經營崇光百貨的利福國際(1212)上半年亦轉盈為虧，料蝕約4.5億元，去年同期賺2.2億元，主要受累新冠肺炎疫情令消費情緒低迷，另外金融投資亦錄淨虧損。