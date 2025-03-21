中港息不變 關稅推高通脹 鮑威爾：暫時性料衰退機會低

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率不變，不過議息聲明卻下調美國經濟增長預測，同時上調通脹及失業率預測，並承認經濟不確定性增加。市場關注美國總統特朗普的關稅政策是否通脹推手，聯儲局主席鮑威爾表示，對通脹的預測調整很大程度與關稅有關，惟預料影響只屬「暫時性」，並相信經濟衰退機會低。
聯儲局本港時間周四凌晨公布維持利率在4.25厘至4.5厘不變，據儲局點陣圖顯示，今年底利率或跌至3.75厘至4厘，即再減0.5厘，意味今年內或有兩次減息機會。而按利率期貨顯示，5月減息機會不足兩成，而6月減息最少0.25厘的機率為七成。
當局將於下月減慢「縮表」，每月國債減持上限由250億美元，縮至50億美元，資產抵押證券減持速度維持350億美元不變。
降經濟預測 升通脹預期
另外，聯儲局亦將今年美國經濟增長的預測由去年底料2.1%，降至最新1.7%；核心通脹則由預測2.5%，升至2.8%；同時失業率亦由預測4.3%，升至4.4%。
鮑威爾指，要評估有多少通脹來自關稅有困難，但可肯定有一大部分是來自關稅，但現階段認為關稅的影響只是暫時性，不是長期。至於美國衰退，他指外界對衰退預測提高，但仍為溫和水平，並指任何時候衰退的可能性都存在，大約是四分一機會，指目前機率「有上升，但不高」。
不過飽威爾2021年曾誤判通脹升溫為「暫時性」，最終須在約1年半累計加息11次壓抑通脹。著名經濟學家Mohamed El-Erian認為，現時判斷為暫時性仍為時過早。
特朗普再呼籲儲局減息
鮑威爾又重申，聯儲局方不急於減息。香港三大發鈔銀行昨亦齊齊宣布維持最優惠利率(P)不變。不過，特朗普昨再出口術，在社交平台發文指，隨著關稅逐漸影響美國經濟，呼籲聯儲局減息「做正確的事」。