中港息不變 關稅推高通脹 鮑威爾：暫時性料衰退機會低

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率不變，不過議息聲明卻下調美國經濟增長預測，同時上調通脹及失業率預測，並承認經濟不確定性增加。市場關注美國總統特朗普的關稅政策是否通脹推手，聯儲局主席鮑威爾表示，對通脹的預測調整很大程度與關稅有關，惟預料影響只屬「暫時性」，並相信經濟衰退機會低。

聯儲局本港時間周四凌晨公布維持利率在4.25厘至4.5厘不變，據儲局點陣圖顯示，今年底利率或跌至3.75厘至4厘，即再減0.5厘，意味今年內或有兩次減息機會。而按利率期貨顯示，5月減息機會不足兩成，而6月減息最少0.25厘的機率為七成。