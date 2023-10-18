中港悶局｜本月日均僅706億 港股成交低迷 重返7年前

即使內地不斷出招撐市，惟中港股仍陷悶局，而港股昨主板成交額僅635億元，按日少14%，連續3個交易日收縮。統計本月，港股日均成交額僅706億元，為2016年的水平，當年深港通開車，港股及後多年成交拾級而上；倘累計今年的日均成交額為1,073.5億元，則為2019後4年最低。

A股掀回購潮 恒指窄幅走高

繼中央匯金增持四大行及收緊借貨沽空後，內地媒體指，多家央企已陸續回購及增持股份，而帶頭的10間央企包括寶鋼股份、三峽能源、華潤微、海康威視、中國電建，以及中遠海控(1919)、中國石化(386)、中煤能源(1898)、中國鐵建(1186)、中國移動(941)的A股。內地分析認為，A股掀起回購潮有護盤作用，亦有望推動市場由「政策底」走向「市場底」的演繹。

中港股昨反彈，惟升幅有限。恒生指數收市升132點或0.8%，報17,773點；恒生科技指數報3,836點，漲24點或0.6%。A股窄幅走高，上證綜合指數報3,083點，升0.3%；深圳成分指數揚0.2%，兩市合共成交額7,353.6億元人民幣。外資續撤離A股，滬股通及深股通合共淨沽出30.58億元人民幣，連續3日走資。港股通則吸資5.33億元。

內地券商料港股本月「最後一跌」

內地券商國海證券有報告指，不排除港股本月會出現「最後一跌」，下月大機會反彈，主要由於利好因素累積，如內地經濟已過最差時期、美債息率漸回落及中美關係回暖，而利淡因素已漸反映，隨時間推移，若本月市場底得到更多共識後，港股將會在下月反彈，如果有其他政策不斷推出，則有利反幅的幅度更強。不過該行認為，反彈勢頭未必能在12月延續。