中港股市回購潮持續 中證監擬放寬新上市公司回購實施條件

中港股市積弱，上市公司紛紛大手筆回購。根據外媒統計，內地滬深股市今年以來已有509家上市公司實施股份回購，回購金額超過人民幣1,000億元。截至10月13日，香港股市也有211家上市公司實施股份回購，總金額超728億港元，亦創港股2002年有回購數據以來的最高紀錄。

回購的舉措一般被認為是公司大股東及管理層顯示對業務前景信心，或反映股份被低估的訊號，有望穩定股價。

中國證監會最近就修訂「上市公司股份回購規則」、「董監高持股變動規則」公開徵求意見，計劃優化上市公司回購條件、放寬新上市公司回購實施條件及優化禁售期規定。

中證監官網公告顯示，將上市公司為維護公司價值及股東權益所必需的回購觸發條件之一，由「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%」調整為「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到25%」。

回購觸發條件由跌3成減至2成半

同時，中證監擬將新上市公司的年期要求，由上市滿1年調整為6個月；為降低窗口期過長的影響，擬將季度報告、業績預告或業績快報的窗口期由公告前10個交易日內調整為公告前5個交易日內。

為支持上市公司董監高依法合規增持股份，中證監優化禁止交易「窗口期」的規定，將上市公司年度報告、半年度報告的禁售期調整至公告前15日內，將季度報告、業績預告、業績快報的禁售期調整為公告前5日內。