中港股瀉 中央維穩 傳公募基金昨禁沽貨

上海等受新冠肺炎疫情影響持續封城，內地收緊防疫措施，以及推出刺激經濟措施落空，恐今年經濟增長難達標，加上中國及美國債息息差出現12年來首次倒掛，市場憂人民幣計價資產吸引力減弱，令資金外流，多個負面因素拖累中港股市齊跌介乎2.6%至4.2%，為亞洲區內最差。

收市後，據外電引述消息指，為了穩定A股市場，多家公募基金公司收到內地監管部門口頭指導，要求昨日不要沽貨，以防止恐慌性拋售的常規行為，並指由於內地疫情持續惡化，影響市場未來前景及盈利，或令A股將面臨新一輪壓力。當局近日不停提及要穩定經濟，市場預期當局或推出措施刺激經濟，惟至昨日仍未見有任何行動。

A股瀉2.6% 港科指挫半成

上證綜合指數報3,167點，挫84點或2.6%，為近一個月最大單日跌幅；深圳成分指數報11,520點，跌439點或3.7%；創業板指數報2,462點，向下107點或4.2%。兩市合共成交額約9,637億元人民幣。

受A股拖累，恒生指數昨曾低見21,132點，最多瀉740點，收市仍挫663點或3%，報21,208點，為近一個月最大跌幅；國企股指數報7,208點，失281點或3.8%；恒生科技指數報4,191點，走低231點或5.2%。主板成交額1,223億元。

經濟損失大 料兩周內放水

渣打大中華區高級經濟師劉健恆對傳媒指，內地疫情反彈令經濟有下行風險，製造業採購經理指數(PMI)上月下跌，間歇停工導致供應鏈的不明朗因素增加，零售業亦受防疫措施收緊影響，認為內地不能單靠目前的經濟條件，去支持全年經濟達約5.5%增長，加上俄烏局勢等，預期將減息及調低人民幣存款準備金率，最快兩周內公布。

另外ING指，假設上海僅本月封城，料其GDP將損失6%，對內地GDP帶來2%損失，故預期中國人民銀行今季將推出定向降準0.5個百分點，預期減息約0.2厘等紓緩措施，以支持中小企及經濟。暫時將今年經濟增長預測則由4.8%，調低至4.6%。