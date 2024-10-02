中港股瘋升！內地富豪身家 一周共進帳1萬億 有人單日多3百億

《彭博》報道指，中國多年來最大規模的經濟刺激計劃，令內地富豪變得更富有。報道引述截至9月底止一周，「彭博億萬富豪指數」中涵蓋的54名中國人的財富合共增長約19%或近1,300億美元(約1萬億港元)，這是自指數2016年開始跟踪全球最富有的500人以來，內地富豪一周財富增幅最高的一次。
自上周一以來，A股飆升逾25%，早前內地出台包括減息、降低銀行存款準備金率(RRR)和放寬按揭及按息等措施。滬深300指數連續9個交易日上漲，周一大漲8.5%，創2008年以來最大升幅。
馬化騰今年身家增近4千億
騰訊控股(700)創辦人馬化騰成為今次反彈最大贏家，身家今年合共增長近50%，至510億美元(約3,978億港元)。其他漲幅較大的人包括阿里巴巴(9988)聯合創辦人馬雲，身家已飆升至超過360億美元。至於農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒亦重返中國富豪榜首位置。
8位中港富豪單日多逾10億美元
另外，根據「福布斯即時富豪榜」，至少8位中港富豪身家單日進帳逾10億美元，當中拼多多創辦人黃崢身家單日激增38億美元(約296.4億港元)最多；馬化騰單日身家升27億美元(約210.6億港元)；美團(3690)創辦人王興身家單升進帳19億美元(約148.2億港元)；龍湖集團(960)大股東吳亞軍單日進帳15億美元(約117億港元)；鍾睒睒單日亦多12億美元(約93.6億港元)身家。
綜合首10位身家升幅最多的中港富豪，單日身家合共進帳1,256億元。除上述5位富豪外，其餘5位身家大升者包括小米集團(1810)創辦人雷軍，升12億美元；恒基地產(012)大股東李兆基，多11億美元；貝殼控股大股東朱艷，單日多9.83億美元；網易(9999)大股東丁磊，進帳9.08億美元；以及騰訊創辦人之一張志東，進帳8.06億元。