中港股瘋升！內地富豪身家 一周共進帳1萬億 有人單日多3百億

截至9月底止一周，「彭博億萬富豪指數」中涵蓋的54名中國人的財富合共增長約19%或近1,300億美元。(資料圖片)

《彭博》報道指，中國多年來最大規模的經濟刺激計劃，令內地富豪變得更富有。報道引述截至9月底止一周，「彭博億萬富豪指數」中涵蓋的54名中國人的財富合共增長約19%或近1,300億美元(約1萬億港元)，這是自指數2016年開始跟踪全球最富有的500人以來，內地富豪一周財富增幅最高的一次。

自上周一以來，A股飆升逾25%，早前內地出台包括減息、降低銀行存款準備金率(RRR)和放寬按揭及按息等措施。滬深300指數連續9個交易日上漲，周一大漲8.5%，創2008年以來最大升幅。