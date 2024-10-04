中港股醞釀泡沫 麥樸思：長期牛市須改革配合

中港股近日急升，基金經理及經濟學家紛表態，並異口同聲認為後市關鍵在內地救市的最終規模及行動。有「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)相信，目前僅為短線反彈，能否演變成長期牛市須改革配合。野村中國首席經濟學家陸挺指股市正醞釀泡沫，有急跌風險。

麥樸思於其網站指，內地今輪刺激措施較之前大膽得多(far bolder)，不少投資者一直等待重新入市的理由，因此捉住今次機會，以免錯過入市時機而買貴，並引發市場強勁反彈。不過，他認為相關救市措施要完全滲透到實體經濟仍需要時間，因為目前內地消費者信心仍疲弱、青年失業率高及房地產市場揮之不去的問題，繼續長期困擾市場。

「真正考驗在未來幾個月」 在短期內，麥樸思預期反彈將為科技和消費品等產業提供機會，「但我們現實一點，目前看起來更像是短期反彈」，要將其轉變為持續的牛市仍需要時間，以及更多的改革，主要因為內需和信貸增長依然低迷，消費者信心仍脆弱，相關刺激措施需時滲透經濟領域，才能產生長期牛市。他認為，內地目前的主要風險是政策不確定，為確保持續成長，中央須鼓勵私人企業發展及創新，尤其是大型企業，否則股市升勢可能會失去動力。不過麥樸思亦指，對長期牛市持謹慎樂觀態度，目前當局正朝著正確方向邁出，作為長期投資者，他稱今次反彈「有很大潛力，但真正考驗將是它能否在未來幾個月內持續下去」。

陸挺恐重演2015年史詩式急挫 另外，陸挺發表報告指，不少散戶、尤其未經歷過股市大上大落的年輕投資者正熱衷於開設投資戶口，以免錯過看似是人生唯一的反彈機會。考慮到市場情緒，他相信未來數周重演2015年史詩式急升急挫的風險，正迅速上升。 A股於2015年因官媒吹奏「改革牛」而上衝，當年3月底至4月底，恒生指數期間一度由二萬三關，急升至28,588點高位，累升約5千點，及後內地因「熔斷」及「暴力救市」引爆股災，恒指亦由高位插水，直至9月2萬點水平才初步見底。

後市三大可能性 悲觀情境機率最高 與麥樸思想法一致，陸挺認為，中央未來數月的行動值得關注。而他又評估後市有3種可能性，更認為當中最悲觀的預測，發生的機率可能最高。在最悲觀估計下，他預料股市大升後崩潰，發生2015年的情況，資本外逃令人民幣貶值，同時限制中國人民銀行入市的能力。 另外，在最樂觀情況下，他預料中央會密切關注泡沫並採取措施平息，謹慎控制救市規模及節奏，並清理內房爛攤子。至於基本情況下，他預料會有小規模泡沫破滅，中央出手穩定市場需求及地方政府基本運作，但仍無法解決結構性問題及內房爛攤子。