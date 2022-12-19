中港證監准擴大股票互聯互通範圍 擬3個月後實施

為進一步深化中港股票市場交易互聯互通機制(互聯互通)，促進兩地資本市場共同發展，中國證監會、香港證監會指，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。

包括中證監早前已宣布將與港方擴大互聯互通股票目標範圍，推動將符合條件在港主要上市外國公司和更多滬深上市公司股票納入範圍。近日上海證券交易所、深圳證券交易所、港交所(388)、中國證券登記結算、香港中央結算就擴大股票互聯互通目標範圍整體方案達成共識。

另外，股票互聯互通擬雙向擴大標的範圍，其中滬深股通目標範圍將調整市值50億元人民幣及以上，且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數/深證綜合指數成分股，以及上交所/深交所上市的A加H股公司的A股。

至於港股通目標範圍調整為在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通；將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。經中證監和證監會同意後，交易所可對目標納入的具體條件、調整機制等作出規定。

此外，對於是次未提及的交易、結算、投資額度、投資者適當性、兩地跨境監管和執法合作、對口聯絡機制等有關事項，仍適用此前發布的股票交易互聯互通聯合公告的相關規定。

兩地交易所及登記結算機構將調整完善相關業務規則，積極推進技術系統開發及測試、投資者教育等各項準備工作。在相關交易結算規則和系統準備完成、獲得所有相關的監管批准、市場參與者充分調整其業務和技術系統後，上述擴大方案方可正式實施。從本聯合公告發布日起至方案正式實施，需要約3個月時間準備，正式實施時間將由交易所另行通知。

港上市的國際公司納入港股通目標範圍

港交所行政總裁歐冠昇指，在港上市的國際公司納入港股通目標範圍，將會大大提升香港作為國際領先上市中心的吸引力。這意味著國際公司來香港上市不僅可以享受原有的各種便利，還可以觸達更廣大的投資者群體，尤其是內地投資者。將繼續與監管機構、業務夥伴和市場共同努力，不斷升級連接兩地資本市場的互聯互通機制，推進我們連接內地與世界的戰略。