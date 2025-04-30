中港財管添機遇 滙控 : 關稅戰料影響收入低單位數

滙豐控股(005)交出勝預期季績兼加碼回購，觸發股價昨大升3%，至88.35元。面對美國關稅來勢洶洶，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)在業績會上向市場打強心針，指集團收入多元化，即使關稅大升，集團收入只會被拖累低單數百分比，而預期信貸損失則會增加約5億美元，因此仍維持未來3年有形股本回報率(RoTE)15%的目標。
艾橋智指，企業在關稅戰陰霾下正觀望變化，雖然不少資本支出及投資已叫停，但未出現恐慌拋售資產的情況。他又指，集團上季財富管理業務吸資220億美元，單計香港為主的亞洲區已佔160億美元，表現穩健；同時，在關稅戰的不確定下，令客戶轉移資產，如將資金從美股轉向基金、債券及結構性投資產品，甚至會流入中港股，相關操作都有利滙控的財富管理業務。
艾橋智相信美元地位不變
市場關注美債及美元地位，艾橋智指會繼續視美債為無風險資產，亦為世界各地金融參與者重要資產，料其流動性及估值維持適當水平。另外，他指全球80%貿易融資以美元進行，亦相信美元會繼續掌主導地位。
季績勝預期 回購加碼
業績方面，滙控上季列帳除稅前利潤94.84億美元，按年少25%，勝預期；收入176.49億美元，少約15%，當中淨利息收益83.02億美元，減4.1%；預期信貨損失8.76億美元，增21.7%，擬派第一次股息0.1美元。集團上季集團淨利息收益率1.59%，較去年底多0.05個百分點。而上周完成20億美元回購後，將擬展開最多達30億美元的回購。
滙控指，上季除稅前利潤包括國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下財富管理業務，以及企業及機構理財分部旗下的外匯業務和債務及股票市場業務均表現強勁。至於淨利息收入減少，是受累出售加合拿大及阿根廷業務導致的減幅等。