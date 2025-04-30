中港財管添機遇 滙控 : 關稅戰料影響收入低單位數

滙豐控股(005)交出勝預期季績兼加碼回購，觸發股價昨大升3%，至88.35元。面對美國關稅來勢洶洶，行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)在業績會上向市場打強心針，指集團收入多元化，即使關稅大升，集團收入只會被拖累低單數百分比，而預期信貸損失則會增加約5億美元，因此仍維持未來3年有形股本回報率(RoTE)15%的目標。

艾橋智指，企業在關稅戰陰霾下正觀望變化，雖然不少資本支出及投資已叫停，但未出現恐慌拋售資產的情況。他又指，集團上季財富管理業務吸資220億美元，單計香港為主的亞洲區已佔160億美元，表現穩健；同時，在關稅戰的不確定下，令客戶轉移資產，如將資金從美股轉向基金、債券及結構性投資產品，甚至會流入中港股，相關操作都有利滙控的財富管理業務。