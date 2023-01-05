中港通關前夕 機管局傳發債最多234億

正當香港與內地密鑼緊鼓地籌備1月8日起通關之際，外電報道，香港機場管理局計劃發債集資最多30億美元，相當於約234億港元。《路透社》引述銷售文件顯示，機管局已經委託幾家投資銀行安排這筆美元債券。債券將分為3年、5年、7年和10年期，其中5年期債券將是綠色債券，資金用於為合資格環境項目融資或再融資。3年、7年及10年期債券的發行所得資金，將會用於支付有關第三跑道項目的資本性資出及一般企業用途。

該批債券料最快在今天定價，是機管局一年以來再次發行美元債券，其對上一次於去年1月發行的債券，為業內最大的發行之一，不過由於全球加息令全球債券遭沽售，其債息已從發行時的1.75厘飆升至4.4%。

設5年期綠債 其他部份供第三跑資本開支及一般用途

中國國務院聯防聯控機制綜合組今日宣布，決定優化內地與港澳人員往來措施，自2023年1月8日起實施，新措施包括放寬香港入境內地人員安排，憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。又不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。

新措施亦包括恢復在香港、澳門國際機場轉機/過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。

事實上，在正式通關之前，香港的航空需求已逐步復甦。根據入境事務處數字，機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，由12月23日至26日計四天，共76,207人，為去年同期的16倍。