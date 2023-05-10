中特估熱｜大摩料中型內銀下月接力 中資尋寶潮未完 券商股揚

港股連升3日後昨明顯回吐，恒生指數更跌凸過去兩日升幅並失二萬大關，不過大行的中資尋寶潮未完，花旗料中資券商股今年將實現強勁增長，板塊昨普遍逆市衝高；至於近日熱炒的內銀昨先升後回吐，不過摩根大通仍相信行業今年可跑贏，短線仍以大型國有銀行表現較佳，而摩根士丹利則認為中型內銀的投資機會或在6至7月出現。
花旗指，在新股註冊制改革及政策扶持中資股估值下，中資券商今年股本回報率料改善，料今年至2025年盈利增長11%至21%，首選華泰證券(6886)及廣發證券(1776)，前者昨走高1.9%，後者則報跌0.2%。其他券商股昨上揚，中信建投證券(6066)全日狂飆6.9%；中金公司(3908)升4.2%；第一上海(227)亦漲2.9%。
至於內銀昨高開後回吐，建設銀行(939)一度高見5.7元再創逾1年高，惟收市報5.57元，倒跌1.1%；工商銀行(1398)昨亦一度升逾1%，收市報跌1.3%，報4.61元；中國銀行(3988)高見3.45元，曾再創逾4年高，收市則跌1.5%，報3.37元。
內銀三大利好 或迎評級重估
大摩指，低估值且高股息率的內銀股續具潛力，主要受惠三大因素，包括內地經濟漸復甦有助降低內銀淨息差及資產質素的下行風險；內銀不再犧牲長線財務風險以獲得短線盈利增長，將有助行業估值差距收窄；以及資金撤出理財產品後，或流入高息銀行股。該行又估計，當消費反彈時，以零售市場主導的中型內銀將更受惠，並特別提到中信銀行(998)及民生銀行(1988)等估值低殘惟信貸成本漸降的銀行，或迎來重新評級機會；而招商銀行(3968)等的淨息差或見到改善。
不過摩通及瑞銀均認為，內銀的反彈是周期性，而非結構性。摩通估計離岸資金將轉向增持內銀股；瑞銀則指，在低估值及高股息的支撐下，大型內銀短線料續跑贏大市，盈利力愈強表現愈佳，以首季業績而言，農業銀行(1288)及中行的業績表現較好。
恒指突乏力 插429點失二萬關
大市方面，恒生指數昨午後突直插式向下，收市挫429點或2.1%，結束3連升並失守二萬關；國企股指數報6,735點，跌162點或2.4%。主板成交額1,221億元，港股通吸資9.4億元。