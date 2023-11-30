中環投行Banker蒲點「SEVVA」明年5月結業，核心區店鋪「大洗牌」。

香港作為國際金融中心，有多間投資銀行進駐，過往深受銀行家歡迎的酒吧蒲點「SEVVA」，將預告在2024年5月租約期滿後結束16年的經營。SEVVA位於中環核心區，為本港一個著名天台酒吧，據《彭博》報道，不少投資銀行家在完成生意後，都會在此慶祝。而本港核心區店鋪近年亦出現「大洗牌」。
據SEVVA創辦人Bonnae Gokson表示，受到2019年社會運動，以及之後的全球疫情大爆發，對酒吧營運構成巨大挑戰，又指隨着香港通關，SEVVA顧客量逐漸回復至以往水平。SEVVA位於中環置地太子大廈25樓，而目前SEVVA僅有不足100名員工。
投行裁員潮持續
至於本港金融市場受地緣政治等因素影響，現正陷入困境，投行裁員潮持續，多間大型基金公司相繼停止招聘。8月時，瑞信傳出裁員8成的消息，其在港的100人投行團隊，只有大約20名銀行家或未受到裁員影響。
核心區店鋪「大洗牌」
本港核心區店鋪亦出現「大洗牌」。最新為彌敦道THE ONE商場一個地舖，獲周生生進駐，月租約45萬，租金跌約36%，較高峰期更跌逾50%。不過，最矚目的為廣東道新港中心Burberry旗艦店舊址，地下至2樓3層巨舖，由老鋪黃金以150萬承租。
此外，年初至今已有取26間口罩店撤出四大核心區，其中有18間錄其他包括藥房等行業進駐。