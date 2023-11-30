中環投行Banker蒲點「SEVVA」明年5月結業，核心區店鋪「大洗牌」。

香港作為國際金融中心，有多間投資銀行進駐，過往深受銀行家歡迎的酒吧蒲點「SEVVA」，將預告在2024年5月租約期滿後結束16年的經營。SEVVA位於中環核心區，為本港一個著名天台酒吧，據《彭博》報道，不少投資銀行家在完成生意後，都會在此慶祝。而本港核心區店鋪近年亦出現「大洗牌」。

據SEVVA創辦人Bonnae Gokson表示，受到2019年社會運動，以及之後的全球疫情大爆發，對酒吧營運構成巨大挑戰，又指隨着香港通關，SEVVA顧客量逐漸回復至以往水平。SEVVA位於中環置地太子大廈25樓，而目前SEVVA僅有不足100名員工。