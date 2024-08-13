中生製藥中期純利增1.4倍　派息3港仙

藍籌股中國生物製藥（1177）公布截至2024年6月30日止業績，集團中期純利錄得30.17億元（人民幣⺝下同），按年增1.4倍；每股基本盈利16.39分，派發中期息3港仙，按年增加50%。期內收入158.74億元，升11.1%。
中生製藥創新產品收入達61.3億人幣
集團表示，期內共有4個創新產品獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，其中3個為國家1類創新藥。2024年上半年，集團創新產品收入達到61.3億元，同比增長14.8%。
集團指，同期也有11個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入 在2024年上半年已實現正增長，2024年上半年，集團5年內上市的新產品收入達到60.3億元，同比增長39.6%。
展望2026年上市創新產品數量達25個
中生製藥指，醫藥行業作為關係民生及經濟的支柱行業，已成為中國乃至全球發展最快、且最具發展潛力的領域之一。作為全球第二大醫藥市場，近年來，中國醫療健康需求快速增長、生物技術不斷取得突破，創新成為推動中國醫藥產業高質量發展的新動力。
集團展望，將積極革新組織架構，全面提升運營效率，並專注於腫瘤、肝病、呼吸、外科╱鎮痛四大治療領域的創新發展，大力推進國際化佈局。同時，又稱已步入創新成果的密集收穫期，預計到2026年，已上市創新產品的數量將達到25個，為長期可持續增長注入強大動力。