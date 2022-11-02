中生製藥第三季收入升逾2成 目標2030年收入達千億

中國生物製藥（1177）於中午公布截至2022年9月底止第三季，收入按年增長約21.3%至74.7億元（人民幣，下同），第一至三季累計收入按年增長約10.5%至226.7億元。集團表示，隨着中國疫情形勢受控和正常生產生活秩序的恢復，消費醫療和院內診療流量顯著復蘇，本集團及時抓住機遇，加快推進研發、生產和銷售進度，帶動本集團第三季度業績達成快速恢復性增長。

中午收市前，中生製藥上升5.0%至4.4港元。集團今早低開後股價持續攀升，最多升至4.43港元，升幅5.7%，半日成交3.21億港元。

中生製藥在公告中表示，集團已經從營銷體系、生產成本控制等多方面進行了系統佈局應對國家集採的常態化，並已對穩定收入和利潤增長發揮積極作用。未來本集團將在繼續做好傳統公立醫院銷售的基礎上，加大對新營銷管道、新營銷手段的資源投入，逐步擴大新營銷管道收益佔比，構建更加健康、多元化和可持續的收入構成體系。

鑒於國家集採政策形勢對仿製藥的潛在影響，本集團從創新和市場價值角度重新評估和優化了在研產品線，更加聚焦於創新度高、市場潛力大的產品。中生製藥稱，創新已經成為集團業績增長的重要驅動力，創新藥收入佔比預計於2022年達到24%，計劃創新藥收入將在2023年突破100億人民幣大關，創新藥收入佔比進一步提升。

集團又力爭於2030年成為世界級創新醫藥集團，達到1,000億港元的收入目標，其中創新藥佔到收入6成以上。本集團將聚焦腫瘤、外科╱鎮痛、肝病、呼吸系統等四大治療領域，通過自主研發和業務發展雙輪並行，以創新帶動發展，向著2030年目標努力奮進。